https://noticiaslatam.lat/20241216/eeuu-reduce-el-suministro-de-misiles-javelin-a-kiev-tras-una-auditoria-1159800596.html

EEUU reduce el suministro de misiles Javelin a Kiev tras una auditoría

EEUU reduce el suministro de misiles Javelin a Kiev tras una auditoría

Sputnik Mundo

EEUU redujo significativamente las entregas de misiles antitanque Javelin a Ucrania, debido a que la última auditoría del Departamento de Defensa reveló una... 16.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-16T12:59+0000

2024-12-16T12:59+0000

2024-12-16T12:59+0000

defensa

eeuu

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

fgm-148 javelin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/07/1146368562_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_33145802d8edb8cc4de0dba7d19975c8.jpg

El país norteamericano transfirió urgentemente a Ucrania un gran número de armas, entre ellas miles de misiles Javelin, pocos meses después del inicio de la operación especial rusa en febrero de 2022. Según una hoja informativa del Pentágono, el número de sistemas antitanque de este tipo prometidos a Kiev superaba los 8.500 en agosto de 2022.Al mismo tiempo, el número concreto de armas transferidas se oculta como información clasificada.El informe de auditoría se centró en las armas suministradas a Ucrania, que fueron designadas como "artículos de defensa que requieren una supervisión reforzada del uso final [EEUM, por sus siglas en inglés]" porque "implican tecnología sensible o son particularmente vulnerables al sabotaje u otros usos indebidos".Entre estos artículos se encuentran misiles aire-aire avanzados de alcance medio (AMRAAM), misiles aire-aire de corto alcance AIM-9X, misiles aire-superficie (JASSM), misiles aire-superficie (JSOW), unidades de lanzamiento y control de los misiles Javelin, misiles Stinger y Gripstock, y otros equipos militares.Según el informe de auditoría del Pentágono, alrededor del 67% de los artículos de defensa sujetos a control entraron en Ucrania en 2022 y sus registros no fueron debidamente rastreados o controlados. Al mismo tiempo, muchas armas, incluidos los misiles Javelin, ya no están en manos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se cree que las armas transferidas pueden haberse perdido, destruido o gastado por las fuerzas ucranianas, sin haber sido registradas debidamente.Reducción después de 2022El informe reveló que el número de misiles Javelin suministrados a Ucrania se redujo drásticamente después del 31 de marzo de 2023.Según los informes presupuestarios anuales de los últimos años, el Pentágono planeaba originalmente comprar solo 650 misiles Javelin durante el año fiscal 2022, de los cuales 279 serían para el Ejército de Estados Unidos, 370 para ventas en el extranjero y uno para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.Sin embargo, el número real de misiles Javelin adquiridos en el año fiscal 2022 aumentó a 7.722, de los cuales el Ejército de EEUU recibió 6.286 misiles, el Cuerpo de Marines de EE.UU. 1.005 misiles, 418 misiles vendidos a compradores extranjeros y la Armada de EEUU obtuvo otros 13 misiles.Al igual que otros aumentos repentinos del presupuesto militar estadounidense en los últimos años, las compras de misiles Javelin se dispararon en el año fiscal 2022, muy probablemente para reponer el arsenal destinado a reemplazar el transferido a Ucrania.Los informes presupuestarios del Pentágono para los años fiscales 2023 y 2024 mostraron que el crecimiento de las compras adicionales de misiles Javelin se ralentizó significativamente después del año fiscal 2022. En el año fiscal 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos compró un total de 2.871 misiles Javelin, 2.221 más que los 650 misiles solicitados originalmente para ese año fiscal.En el año fiscal 2024, el número de misiles Javelin adquiridos por el Pentágono siguió siendo el mismo que en la solicitud presupuestaria original: 1.161 misiles. El Pentágono propuso comprar 2.113 misiles Javelin para el año fiscal 2025, pero unos 1.500 de esos misiles están destinados a ventas en el extranjero.Los datos de los informes presupuestarios anuales del Departamento de Defensa estadounidense coincidieron con el informe de auditoría del inspector general del Pentágono sobre la drástica reducción de las entregas de misiles Javelin a Ucrania a partir de 2022. Las cifras de los informes presupuestarios del Pentágono mostraron que el número de misiles Javelin entregados por EEUU a Ucrania a partir de 2022 se redujo en más de un 70%.Un informe publicado en septiembre por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos destaca la vulnerabilidad de la producción de misiles Javelin.El Ejército estadounidense adjudicó en agosto su mayor contrato anual de Javelins hasta la fecha, por un valor de 1.300 millones de dólares, a Javelin Joint Venture (JJV, por sus siglas en inglés), una empresa especial de producción conjunta creada por los principales contratistas de defensa estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin. JJV declaró que tiene previsto aumentar la producción de misiles Javelin a 3.960 al año para finales de 2026.Según el informe de auditoría del inspector general del Pentágono, el coste medio de un misil Javelin era de unos 78.838 dólares por unidad en mayo de 2024. El recorte de los envíos de misiles Javelin a Ucrania también podría deberse a la dependencia de Kiev de armas antitanque más rentables, como los drones FPV, cuya producción es mucho más barata.Sin embargo, informes de los medios en 2023 sugirieron que algunas de las armas suministradas por Estados Unidos, incluidos los misiles Javelin, podrían haber acabado en las manos equivocadas. En un artículo de la revista Newsweek se cita a un alto mando anónimo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que expresaba su preocupación por la posible transferencia de armas suministradas por Estados Unidos a terceros países, como Irán, después de que las armas fueran incautadas por Rusia.A su vez, Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, declaró en octubre de 2023 que las armas suministradas a Ucrania se estaban utilizando activamente contra Israel y que, a partir de ahora, se emplearían sin control en todos los puntos conflictivos por la culpa de las autoridades de Kiev.A mediados de diciembre, durante la reunión que mantuvo el presidente estadounidense, Joe Biden, con su homólogo angoleño, Joao Lourenco, ambos líderes hablaron del posible riesgo para la seguridad que supone el tráfico de armas suministradas por Estados Unidos desde Ucrania a África.

https://noticiaslatam.lat/20241215/el-equipo-de-trump-estudiara-la-propuesta-de-orban-sobre-el-cese-al-fuego-en-ucrania-1159796007.html

https://noticiaslatam.lat/20241213/el-kremlin-rusia-no-busca-una-solucion-temporal-en-ucrania-sino-una-paz-duradera-1159748927.html

https://noticiaslatam.lat/20241215/kiev-pierde-2-localidades-mas-y-un-caza-mig-29-ucraniano-durante-la-ultima-jornada-1159785858.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, fgm-148 javelin