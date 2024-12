https://noticiaslatam.lat/20241215/momento-crucial-para-las-relaciones-por-que-noruega-esta-dispuesta-a-dejar-la-ue-sin-energia-1159789367.html

"Momento crucial para las relaciones": ¿Por qué Noruega está dispuesta a dejar la UE sin energía?

Los dos partidos gobernantes de Noruega tienen la intención de abandonar la interconexión eléctrica con Dinamarca, informa el 'Financial Times'.

Un interconector eléctrico es una línea eléctrica de alto voltaje que conecta las redes eléctricas de diferentes países o regiones. Noruega utiliza interconectores para exportar su excedente de energía hidroeléctrica a otros países europeos. Debido a la falta de viento en Alemania y el mar del Norte, los precios de la electricidad en el sur de Noruega alcanzaron las 13,16 coronas noruegas (1,18 dólares) por el kilovatio por hora (KWh), el nivel más alto desde 2009.El gobernante Partido de los Trabajadores planea ahora incluir en su campaña para las elecciones parlamentarias del próximo septiembre el compromiso de cortar las interconexiones eléctricas con Dinamarca, que expiran en 2026. Su socio menor de la coalición, el Partido del Centro, ha exigido durante mucho tiempo el fin de los intercambios energéticos con Dinamarca y quiere renegociar los acuerdos existentes con Reino Unido y Alemania."Este es un momento crucial para las relaciones entre la UE y Noruega. Reducir las conexiones eléctricas con Europa no será bien recibido", afirmó uno de los embajadores de la UE en Oslo.Los países de la UE consideran importante tener un mercado eléctrico integrado y destacan que Noruega también importa energía a través de estas conexiones cuando es necesario. El país es también el mayor productor de petróleo y gas de Europa occidental y ha reemplazado a Rusia como el mayor proveedor de gas para muchos Estados de la UE.Sin embargo, los fuertes aumentos de los precios de la electricidad en Noruega en los últimos inviernos han provocado una crisis política y es probable que la cuestión de los interconectores energéticos sea uno de los principales temas en las próximas elecciones.La producción europea está disminuyendo debido a la crisis energética provocada por las sanciones contra Rusia. Y a pesar del rumbo por una economía más verde, la UE se volvió al combustible menos ecológico: el carbón. Mientras, el coste del combustible importado por la comunidad política subió un 50% por tonelada.Debido a la escasez de combustible, se redujo la producción, pero la electricidad seguía escaseando, sobre todo en invierno. Para resolver este problema, muchos países aumentan las compras de carbón. Ahora Alemania, Polonia, República Checa y Países Bajos son los mayores consumidores de este combustible.Rusia ha manifestado en repetidas ocasiones que, al negarse a cooperar con Moscú, la UE ha dañado su economía, como demuestran el descenso de la producción, las quiebras de empresas y la recesión en los países del bloque europeo. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

