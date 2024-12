https://noticiaslatam.lat/20241214/la-comision-electoral-georgiana-reconoce-a-kavelashvili-como-ganador-de-presidenciales-1159770764.html

La Comisión Electoral georgiana reconoce a Kavelashvili como ganador de las presidenciales

La Comisión Electoral georgiana reconoce a Kavelashvili como ganador de las presidenciales

Tiflis (Sputnik) — El candidato del gobernante partido Sueño Georgiano, Mijeil Kavelashvili, fue elegido presidente de Georgia, informó el presidente de la... 14.12.2024

Según el funcionario, Kavelashvili recibió 224 votos de 300. Para ser elegido presidente, él necesitaba recibir 200 votos. El proceso de votación en las elecciones presidenciales de Georgia tuvo lugar en el edificio del Parlamento y transcurrió con calma. La reunión comenzó a las 9:00 hora local (GMT+4), estuvo dirigida por la Comisión Electoral Central de Georgia, y en ella no participó la oposición. La cita estuvo acompañada por protestas callejeras de representantes de la oposición.Se trata de la primera ocasión en la historia de Georgia en que el presidente no fue elegido mediante una votación directa, sino por un colegio electoral compuesto por 300 personas. El único candidato a la presidencia era el exfutbolista y diputado Kavelashvili, nominado por el partido gobernante.Los cuatro partidos de oposición que ingresaron al Parlamento como resultado de las últimas elecciones se negaron a trabajar en el órgano legislativo, calificando de antemano los comicios de fraudulentos.La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, declaró que no renunciaría a su cargo, y aseguró que cree que "con un Parlamento ilegítimo no puede haber elecciones presidenciales legítimas".Zurabishvili también se declaró la única representante legítima del poder en el país. El primer ministro, Irakli Kobajidze, en respuesta a sus afirmaciones, indicó que comprende "el estado emocional de Zurabishvili", pero "el día de la toma de posesión, el 29 de diciembre, ella tendrá que dejar su residencia y ceder este edificio al presidente legítimamente elegido".Desde el pasado 28 de noviembre, después de que el primer ministro de Georgia suspendiera hasta 2028 las negociaciones con la Unión Europea sobre el proceso de adhesión del país al bloque comunitario, los detractores del actual Gobierno protagonizaron protestas en Tiflis, frente a la sede parlamentaria.

