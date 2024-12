https://noticiaslatam.lat/20241214/el-auge-de-las-cerezas-chile-va-por-el-record-de-exportacion-de-las-bayas-del-amor-y-del-carino-1159769674.html

"El auge de las cerezas": Chile va por el récord de exportación de las bayas "del amor y del cariño"

"El auge de las cerezas": Chile va por el récord de exportación de las bayas "del amor y del cariño"

Chile espera un récord de exportaciones de productos agrícolas, sobre todo de las cerezas, reporta el medio 'Bloomberg' citando a los responsables chilenos del...

Este país sudamericano, que es el mayor exportador de cerezas y uno de los líderes en el suministro de arándanos y uvas, no ha carecido de precipitaciones desde hace tres años tras una larga sequía, y ha logrado contener la propagación de enfermedades de las plantas y evitar lluvias intempestivas, señala el portal. Además, Santiago forma parte de Tratados de Libre Comercio con China y Europa, lo que facilita la entrada de las frutas y bayas chilenas en los mercados europeos y, sobre todo, asiáticos.Según el ministro de Agricultura chileno, Esteban Valenzuela, la industria agroexportadora "es un pilar de Chile", y de especial importancia para el sector son las cerezas y China, que absorbe cerca del 90% de las exportaciones de esta baya. Según el alto funcionario, dicho interés del país asiático por las cerezas se debe en parte a que para los chinos esta "simboliza el amor y el cariño".De acuerdo con Valenzuela, el volumen total de suministros de productos agrícolas en la actual temporada aumentará un 15%, por lo que "vamos a tener el récord de los récords", y en cuanto al equivalente monetario, las exportaciones de cerezas superarán 7.000 millones de dólares, de los que 6.000 millones corresponden a China. Al mismo tiempo, los socios chinos no se limitan a ser meros compradores pasivos de los productos chilenos, sino que invierten en el sector agroindustrial del país, arrendando y adquiriendo terrenos agrícolas. Esto se ha hecho posible, como indica el portal, por las importantes inversiones en riego y plantas de procesamiento, que han permitido a Chile a ampliar sus áreas de cultivo, especialmente en el caso de las cerezas.En cuanto a otros socios asiáticos, la India es "muy estratégica para Chile", apuntó Valenzuela, aludiendo a la disposición de ese país a comprar nueces chilenas a pesar de los elevados aranceles. No obstante, Asia no es la única interesada en el potencial del sector agroalimentario chileno. La empresa italiana de confitería Ferrero ya ha establecido su segunda planta de avellanas en Chile, mientras que la portuguesa Sugal Group está construyendo una nueva planta de pasta de tomate. Nestlé también está invirtiendo en Chile, al tiempo que "otro producto candente que atrae la atención", como concluye la agencia, es el aceite de oliva.

