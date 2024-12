https://noticiaslatam.lat/20241213/gukesh-dommaraju-se-convierte-en-el-campeon-mundial-mas-joven-de-ajedrez-1159729460.html

Gukesh Dommaraju se convierte en el campeón mundial más joven de ajedrez

Gukesh Dommaraju se convierte en el campeón mundial más joven de ajedrez

Sputnik Mundo

Gukesh Dommaraju culminó su asombroso ascenso a la cima del ajedrez destronando al chino Ding Liren y convirtiéndose así en el campeón mundial más joven, con... 13.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-13T00:03+0000

2024-12-13T00:03+0000

2024-12-13T00:03+0000

internacional

sociedad

narendra modi

garry kasparov

la india

federación internacional de ajedrez (fide)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0c/1159729578_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_541e5823510a470abfa6d643faff49f7.jpg

El jugador de la ciudad india de Chennai se hizo este 12 de diciembre con la victoria del campeonato mundial de ajedrez al derrotar al chino Ding Liren, de 32 años, en la última partida de su duelo de 14 encuentros, la cual duró 58 movimientos y algo más de cuatro horas.Según informa la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés), en un de los acontecimientos, cuando parecía que la partida final se encaminaba a las tablas y los desempates eran inevitables, el campeón Ding Liren cometió un error garrafal en la jugada 55 y se vio obligado a renunciar tres movimientos más tarde.Ding Liren reconoció con dolor su derrota: "Creo que he jugado mi mejor torneo del año. Podría ser mejor, pero teniendo en cuenta que ayer tuve suerte y sobreviví, es justo perder al final. No me arrepiento de nada"."Llevo viviendo este momento desde que tenía siete años, hace ya diez. Todo ajedrecista quiere experimentar este momento y no tiene la oportunidad. Estoy viviendo mi sueño", declaró eufórico el nuevo Campeón del Mundo en la conferencia de prensa tras el encuentro con el ajedrecista chino.Según publica The Guardian, al lograr esta importante victoria, Gukesh pulverizó el récord de edad del ajedrecista croata de origen ruso Garry Kasparov, que tenía 22 años cuando derrotó al maestro ruso Anatoly Karpov, en 1985.El primer ministro indio, Narendra Modi, fue uno de los primeros personajes en felicitar a Gukesh después de que se convirtiera en el segundo campeón mundial de la India junto con Viswanathan Anand, que ostentó la corona entre 2007 y 2013."¡Histórico y ejemplar!" escribió Modi en X. "Enhorabuena a Gukesh D por su notable logro. Es el resultado de su incomparable talento, su duro trabajo y su inquebrantable determinación", agregó.

https://noticiaslatam.lat/20220720/el-ajedrez-un-antiguo-deporte-que-combina-varios-elementos-intelectuales--1128491545.html

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, narendra modi, garry kasparov, la india, federación internacional de ajedrez (fide)