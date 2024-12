https://noticiaslatam.lat/20241212/maduro-acusa-al-opositor-edmundo-gonzalez-de-llamar-a-una-guerra-en-venezuela-1159704323.html

Maduro acusa al opositor Edmundo González de "llamar a una guerra" en Venezuela

Maduro acusa al opositor Edmundo González de "llamar a una guerra" en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este 12 de diciembre a Edmundo González de llamar "a que haya una guerra en Venezuela"

El mandatario aseguró que en su país "no habrá guerra" sino paz y cumplimiento de la Constitución. Más adelante, Maduro señaló que González huyó a España lleno de "miedo" y "pánico". "Ustedes vieron como el viejito salió lleno de miedo con pánico, yo lo tengo grabado, pero no he querido sacar la grabación, el viejito rogando irse del país, cuando llegó al aeropuerto y vio el avión pegó una carrera que dejó a la esposa tirada", ironizó.El mandatario reiteró que el 10 de enero se juramentará para su tercer mandato ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), que estará en funciones hasta el 5 de enero de 2026 Recientemente, González declaró en Madrid que tiene previsto regresar a Caracas para juramentarse como "presidente electo", pese a haber sido derrotado en las urnas en los últimos comicios.El excandidato opositor llegó a Madrid el 8 de septiembre en calidad de asilado político, luego de que el Gobierno venezolano le otorgara un salvoconducto. González tiene en su contra una orden de arresto y una investigación por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. Venezuela celebró elecciones el 28 de julio, en las cuales Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, seguido por González, con un 43,18%, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

