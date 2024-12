https://noticiaslatam.lat/20241212/desarrollan-una-tecnologia-para-convertir-los-residuos-en-un-costoso-material-de-construccion-1159711631.html

Desarrollan una tecnología para convertir los residuos en un costoso material de construcción

Un grupo de científicos desarrolló una tecnología ecológica y rentable para convertir los residuos generados durante el tratamiento del agua en el costoso... 12.12.2024, Sputnik Mundo

ciencia

ciencia de materiales

residuos

desarrollo verde

medioambiente

Científicos de la Universidad Tecnológica Nacional de Investigación (MISIS, Rusia), junto con colegas de China y Bielorrusia, han desarrollado una tecnología que permite transformar residuos de cal en sulfato cálcico sintético (anhidrita) con una pureza de hasta el 99,8%. Además, el nuevo modo de producción reduce decenas de veces la temperatura del proceso tecnológico, hasta 40 °C, lo que supone un gran ahorro de energía.El material obtenido es idéntico a la anhidrita producida por métodos tradicionales de alta temperatura. A partir de ella se puede producir cemento con una resistencia superior a 28 MPa, declaró el director del Centro de Investigación "Nanomateriales Cerámicos Estructurales" de la MISIS, Dmitri Moskóvskij.Agregó que los investigadores encontraron una forma de reciclar residuos, que normalmente se tiran sin más y contaminan el medio ambiente, para convertirlos en un material de construcción resistente.La anhidrita es sulfato de calcio CaSO₄, químicamente similar al yeso pero con mejores propiedades: más fuerte, más resistente a la humedad y de endurecimiento rápido. Sin embargo, su activación y producción suelen ser costosas en comparación con el yeso natural, económico y fácil de usar. No obstante, la anhidrita sintética es muy prometedora para la construcción de puentes, canales, presas y aeródromos, donde sus propiedades mejoradas desempeñan un papel importante, afirma el científico."La principal utilidad práctica de la nueva tecnología radica en el aprovechamiento de los residuos de producción que nadie necesita, de los que una sola empresa genera anualmente hasta 1.000 toneladas", destacó Moskóvskij.Según el científico, el reciclaje no solo reducirá la necesidad de espacio de almacenamiento, sino que también reducirá significativamente el impacto negativo sobre el medioambiente.Además, subrayó que no todos los países disponen de yeso natural, por lo que la nueva tecnología puede implantarse en cualquier lugar donde se utilicen cal y coagulantes para el tratamiento del agua.En un futuro próximo, los investigadores optimizarán el proceso para aumentar la productividad y reducir costes, además de adaptar la metodología para trabajar con distintos tipos de residuos. Esto hará que la tecnología sea más universal para distintas empresas y países. También se investigarán los aspectos medioambientales de la producción de anhidrita. Todas estas tareas harán que el proceso de tratamiento de residuos sea asequible, eficaz y demandado en todo el mundo.Los resultados se publicaron en la revista Engineering Reports.

