https://noticiaslatam.lat/20241210/la-iglesia-catolica-mexicana-pide-a-los-carteles-criminales-una-tregua-para-el-12-de-diciembre-1159634507.html

La iglesia católica mexicana pide a los cárteles criminales una tregua para el 12 de diciembre

La iglesia católica mexicana pide a los cárteles criminales una tregua para el 12 de diciembre

Sputnik Mundo

En la editorial de su medio de comunicación 'Desde la Fe', la iglesia católica mexicana hizo un llamado a organizaciones criminales en el país latinoamericano... 10.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-10T01:15+0000

2024-12-10T01:15+0000

2024-12-10T01:15+0000

américa latina

sociedad

religión

claudia sheinbaum

méxico

sinaloa

confederación patronal de la república mexicana

crimen organizado

violencia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/08/1158087522_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_cff3ef6ec96ca1aa78a8b52e9fb16662.jpg

La iglesia aseguró que en México se está viviendo una “situación delicada” en materia de seguridad pública, que está dejando un “elevado número de muertos”, por lo que abogó para que durante la celebración religiosa en todo el país latinoamericano “se silencien las armas”. El llamado de la iglesia católica también contempla que la tregua se pueda replicar el 25 de diciembre para demostrar al mundo que "por medio de la fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe y a Jesucristo se puede lograr que una nación, agobiada por la violencia de todo tipo, puede dar los primeros pasos para empezar a vivir en paz", señaló monseñor Francisco Acero Pérez. "Junto con el día 25 de diciembre, que sean días de tregua, de paz, para que la mejor noticia esos días sea que en México no hay muertos, que no hay muertos por violencia, porque exactamente son días en donde necesitamos reflexionar para a partir de ahí tener un año 2025 más lleno de fraternidad y de paz", afirmó citado por el medio católico.Recientemente, empresarios de Sinaloa (noreste de México) solicitaron al Gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum la condonación de impuestos y cuotas patronales ante las "afectaciones al comercio" por los recientes hechos de violencia en el estado, generados por confrontaciones entre grupos criminales.Afirmaron que la situación de inseguridad dificulta que las empresas operen con normalidad, lo que les genera pérdidas. De acuerdo con medios mexicanos, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, dijo que se han reunido con autoridades federales.El estado de Sinaloa vive una ola de violencia como no se había visto en décadas, a raíz de la detención de Zambada García, alias El Mayo, quien señaló que uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, lo engañó y traicionó para llevarlo, contra su voluntad, a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.

https://noticiaslatam.lat/20241129/en-mexico-es-practicamente-imposible-pensar-que-haya-zonas-donde-no-opere-el-crimen-organizado-1159332086.html

https://noticiaslatam.lat/20241207/empresarios-mexicanos-piden-la-condonacion-de-impuestos-en-sinaloa-ante-ola-de-violencia-1159567691.html

méxico

sinaloa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, religión, claudia sheinbaum, méxico, sinaloa, confederación patronal de la república mexicana, crimen organizado, violencia