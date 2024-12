https://noticiaslatam.lat/20241209/astronomos-identifican-una-supertierra-con-la-misma-densidad-que-el-plomo--1159619718.html

Astrónomos identifican una supertierra con la misma densidad que el plomo

Astrónomos identifican una supertierra con la misma densidad que el plomo

09.12.2024

K2-360 b, un exoplaneta que acumula 7,7 planetas Tierra de masa en una bola de solo 1,6 veces el tamaño de nuestro planeta, fue descubierto en 2018. Sin embargo, los investigadores no se imaginaban que el exoplaneta resultaría ser la supertierra de período ultracorto (USP) más densa conocida de su clase.Las supertierras son conocidas por tener una masa mayor que la de nuestro planeta, pero significativamente menor que la de otros gigantes gaseosos. Tener un USP significa que un año en K2-360 b es más corto que un día terrestre, en este caso 21 horas.Tan denso como el plomo, con unos 11 gramos por centímetro cúbico, los científicos especulan con la posibilidad de que K2-360 b no sea más que el núcleo restante de un gigante gaseoso que voló demasiado cerca de su sol.Para intentar resolver el misterio, el equipo creó un modelo del interior de la supertierra, basado en observaciones del exoplaneta y su estrella anfitriona, y logró concluir en un estudio publicado en Nature que el planeta probablemente tiene un gran núcleo de hierro que representa alrededor del 48% de su masa.Además, sugirieron que, en realidad, podría tratarse del núcleo muerto de un mundo que antaño fue mucho más grande y residía más lejos de la estrella. Con el tiempo, migró hacia el interior, donde la intensa radiación eliminó los gases de su atmósfera, dejando un sólido trozo de roca que, probablemente, esté cubierto por océanos de lava. Según los investigadores, las pistas de este escenario se encontraron en la oscilación de la estrella anfitriona. Además, K2-360 b no está solo en el sistema. Al acecho, más lejos, hay un planeta mucho mayor, K2-360 c, con un tamaño y densidad probablemente similares a Neptuno. Es posible que en el futuro puedan observarse cambios en las rutas planetarias, lo que corroboraría las conclusiones de los científicos.

