https://noticiaslatam.lat/20241206/cientificos-revelan-que-un-tipo-de-chocolate-reduce-en-21-el-riesgo-de-la-diabetes-del-tipo-2-1159548388.html

Científicos revelan que un tipo de chocolate reduce en 21% el riesgo de la diabetes del tipo 2

Científicos revelan que un tipo de chocolate reduce en 21% el riesgo de la diabetes del tipo 2

Sputnik Mundo

Un grupo de investigadores descubrió que el chocolate negro está asociado con la reducción significativa del riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2. A... 06.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-06T14:22+0000

2024-12-06T14:22+0000

2024-12-06T14:22+0000

ciencia

💗 salud

sociedad

chocolate

diabetes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/19/1137324655_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_1c6fad01e3ac6045a15112e0739cd323.jpg

Investigadores de la Escuela de Salud Pública Harvard T. Chan de Massachusetts analizaron la salud y los hábitos alimentarios de 111.654 enfermeras que declararon sus preferencias por el chocolate en encuestas realizadas en las décadas de 1970 y 1980.El principal hallazgo tras 25 años de seguimiento fue que comer cinco o más porciones de chocolate negro a la semana se asociaba a una reducción del 21% en la probabilidad de desarrollar diabetes de tipo 2, en comparación con quienes rara vez o nunca comían chocolate. Este estudio tuvo en cuenta diversos factores dietéticos y de estilo de vida, y excluyó a las personas con una ingesta calórica extremadamente alta o baja. Además, el chocolate negro parecía favorecer el mantenimiento del peso.Al mismo tiempo, no se halló una relación similar con el chocolate con leche, que, por el contrario, se asoció con un aumento de peso. Los investigadores señalaron que "un mayor consumo de chocolate negro se asoció a un menor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2", lo que subraya la importancia de elegir entre distintos tipos de chocolate.Sin embargo, antes de sustituir el chocolate con leche por chocolate negro, conviene recordar que los resultados no son una prueba definitiva de causalidad. Aunque se han tenido en cuenta algunos factores de riesgo, tampoco puede descartarse la influencia de otros aspectos.El chocolate negro es rico en flavanoles, compuestos que también pueden encontrarse en frutas y verduras y que tienen muchos beneficios para la salud. Los flavanoles se han relacionado anteriormente con un menor riesgo de diabetes de tipo 2, y podrían desempeñar un papel clave en este proceso. Los investigadores hacen hincapié en que el chocolate con leche y el chocolate blanco pueden no proporcionar los mismos beneficios metabólicos debido a los altos niveles de azúcar añadido, un factor de riesgo conocido para las enfermedades cardiometabólicas.En 2019, unos 463 millones de personas padecían diabetes, y se espera que esa cifra aumente a 700 millones en las próximas dos décadas. La enfermedad requiere un control constante de los niveles de azúcar en sangre y de la nutrición, ya que puede provocar complicaciones médicas graves.El estudio fue publicado en BMJ.

https://noticiaslatam.lat/20241206/cientificos-revelan-como-nuestro-sistema-solar-podria-capturar-un-nuevo-planeta-1159523287.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, sociedad, chocolate, diabetes