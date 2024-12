https://noticiaslatam.lat/20241206/a-que-intereses-obedece-que-espana-proyecte-desplegar-poderio-naval-en-la-region-de-asia-pacifico-1159551566.html

¿A qué intereses obedece que España proyecte desplegar poderío naval en la región de Asia-Pacífico?

¿A qué intereses obedece que España proyecte desplegar poderío naval en la región de Asia-Pacífico?

Sputnik Mundo

La Armada Española aspira a desplegarse permanentemente en la región en los próximos años junto a otros miembros y socios de la OTAN. El objetivo, contenido en... 06.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-06T17:21+0000

2024-12-06T17:21+0000

2024-12-06T17:21+0000

españa

🌍 europa

💬 opinión y análisis

otan

ministerio de defensa de españa

margarita robles

china

armada de españa

mar de china oriental

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/16062/85/160628500_0:277:5330:3275_1920x0_80_0_0_fb851f93d0b8f976db2ec01a31fd215f.jpg

España tiene la voluntad de implicarse en los despliegues navales proyectados por las potencias occidentales en aguas de la región de Asia-Pacífico, donde aspira a tener una presencia permanente e integrada en coaliciones internacionales. La Armada reconoce que el área es vital, luego de estar produciéndose un desplazamiento de los centros de poder desde el eje euroatlántico hacia Asia. El anuncio fue efectuado por el almirante en jefe, Antonio Piñeiro, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la presentación del documento estratégico Visión Armada 2050 en el Cuartel General de la Armada en Madrid el día 4 de diciembre. El documento ha estado elaborándose durante dos años y es una hoja de ruta que define los compromisos de la flota de guerra española durante los próximos 25 años.Aunque a largo plazo, se contempla un "alineamiento estratégico" para acometer tres tareas: "La proyección del poder naval sobre tierra, el control del mar y la acción marítima", según una nota del Ministerio de Defensa. Una parte del documento se hizo pública, pero otra es confidencial. No obstante, en el dosier distribuido a la prensa se contienen algunas pinceladas. El objetivo es valerse de las coaliciones internacionales con socios de la OTAN en la zona para tener voz en esa parte del mundo a medio y largo plazo.Se alude a la "creciente multipolaridad" como uno de los motivos estratégicos para "fortalecer alianzas" y aumentar el "peso específico" en la región del Indo-Pacífico. Se trabaja en alianzas con Japón, Australia e incluso Filipinas. En 2025 habrá presencia naval de la OTAN en la región con colaboración con Japón, Corea del Sur y Australia. Se contempla un escenario de "mares en disputa" en virtud del "aumento de las tensiones entre algunas potencias".También se cita la necesidad de un acceso estratégico a las fuentes de energía. En aras de una mayor autonomía estratégica, los marinos españoles abogan por aumentar las inversiones en la industria de defensa en colaboración con la UE e incrementar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.China como objetivoPese a que el documento no la nombra explícitamente, a nadie se le escapa que el destinatario de la estrategia de contención es China y que las aguas del Indo-Pacífico objeto de los futuros despliegues son las que se hallan en las proximidades del gigante asiático y por las que fluye su comercio marítimo.El propósito primordial de la Armada, según definió su almirante jefe, es garantizar la defensa e integridad territorial de España, la seguridad de sus ciudadanos y "la protección de sus intereses, allá donde sea necesario". En este punto, cabe preguntarse si la integridad territorial de España se dirime en los océanos Índico y Pacífico, y si los intereses de su ciudadanía se sitúan a más de 10.000 km de la península ibérica y no tanto en sus cercanías. Al respecto, José Manjón, historiador y analista del Instituto Español de Geopolítica, afirma que las conclusiones de la Armada y del Ministerio de Defensa se deben precisamente a la ausencia del "interés nacional", dado que su supeditación a las posturas de bloque lima el concepto de soberanía nacional.A su juicio, el sentido del estudio prospectivo presentado por la Armada evidencia una falta de independencia en la política de exterior de España, pues, en esencia, lo que se propone es unirse a iniciativas ajenas. "La política exterior propia es un rasgo básico de la soberanía y España la ha entregado a la OTAN y a la UE", lamenta Manjón. La asunción de pautas ajenas puede ser signo de la falta una política exterior genuina, situación más próxima a la de una colonia antes que a la de un Estado soberano.Es llamativa la alusión a la protección de los intereses de la ciudadanía española "allá donde sea necesario". En una línea de acción que en realidad entraña la contención de China y su concepción como rival antes que socio, cuesta entender la querencia del Ministerio de Defensa por involucrarse en misiones que pueden acabar lesionando los intereses reales de los españoles."China es el cuarto socio comercial de España en importancia", recuerda Manjón, que duda de que un despliegue naval de buques de guerra españoles en aguas asiáticas vaya a repercutir positivamente en las relaciones entre ambos países. En su opinión, la defensa por delegación de los intereses de terceros países es contraproducente.En busca de la implicación civilEl concepto primordial que se marca la Armada es la defensa de España "en y desde la mar", para lo que solo cabe "prepararse".En su argumentación, el almirante Piñeiro no citó a ningún hombre de Estado o insigne militar español, sino a uno de los presidentes fundadores de EEUU, Benjamin Franklin: "Fracasar en la preparación, es prepararse para el fracaso". Y en esta preparación, el Ministerio de Defensa de España cree que la implicación de la sociedad civil es clave.Esta faceta del documento entronca con las directrices apuntadas en el informe Niinistoo de la Comisión Europea. También recuerda a las guías ya presentadas en Suecia y Finlandia para normalizar la militarización de la vida civil. En este sentido, la presentación del documento Visión Armada 2050 obedece a una lógica continuista. Paso a paso, la UE afronta sin reservas un futuro marcado por la confrontación antes que por la colaboración, ya sea en el escenario europeo o en el asiático.

https://noticiaslatam.lat/20231217/china-senala-que-intentos-de-la-otan-de-avanzar-hacia-asia-pacifico-solo-traeran-confrontacion-1146649395.html

https://noticiaslatam.lat/20240503/maniobras-aeronavales-de-la-otan-en-el-mediterraneo-espana-tambien-le-muestra-los-dientes-a-rusia-1150200014.html

china

mar de china oriental

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 💬 opinión y análisis, otan, ministerio de defensa de españa, margarita robles, china, armada de españa, mar de china oriental, 🛡️ fuerzas armadas, maniobras, aukus