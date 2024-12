Una rotura de cable que hizo saltar las alarmas en Finlandia y Suecia fue causada por una excavadora

https://noticiaslatam.lat/20241203/una-rotura-de-cable-que-hizo-saltar-las-alarmas-en-finlandia-y-suecia-fue-causada-por-una-1159458952.html

Las roturas en el cable se reportaron en dos localidades, Espoo, al oeste de Helsinki, y Vihti, al noroeste de la capital. El ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, no descartó más temprano este 3 de diciembre, en declaraciones al canal de televisión SVT, que el incidente sea resultado de un sabotaje. El director de seguridad de Elisa, Jaakko Wallenius, citado por el diario Helsingin Sanomat, aclaró que el cable en Vihti, ya reparado, había sido dañado accidentalmente por una excavadora que estaba trabajando en el lugar el lunes por la tarde. "Desafortunadamente, estos daños ocurren", admitió Wallenius. El ejecutivo no pudo especificar a qué se debe la otra rotura, en Espoo. El pasado 18 de noviembre, la empresa finlandesa Cinia Oy anunció la suspensión de los servicios proporcionados a través del cable submarino C-Lion1, que conecta la capital finlandesa, Helsinki, con la ciudad alemana de Rostock, debido a una avería. El mismo día, la cadena lituana LRT y la sueca SVT reportaron que hay una investigación en curso en Suecia tras la rotura de un cable de la empresa de telecomunicaciones sueca Arelion que conecta la isla de Gotland, en Suecia, con la localidad de Sventoji, en Lituania. El 20 de noviembre, el periódico Financial Times informó que Suecia está investigando la implicación de un granelero chino en la rotura de los cables en el mar Báltico. Según el medio, el buque chino Yi Peng 3 navegaba desde el puerto ruso de Ust-Luga hacia la ciudad egipcia de Puerto Saíd, pasando cerca de las áreas donde posteriormente se detectó la rotura de los cables submarinos de telecomunicaciones, tras lo cual la embarcación fue vigilada por la Real Armada de Dinamarca. También el día 20, el medio alemán Bild publicó en su página web que el granelero chino estaba capitaneado por un ciudadano ruso. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, expresó su esperanza de que la investigación del accidente sea llevada a su fin y termine la histeria en los medios occidentales en torno a la presunta huella rusa y china en la rotura de los cables en el mar Báltico.

