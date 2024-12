https://noticiaslatam.lat/20241203/confirman-la-pena-de-muerte-a-la-acusada-de-la-mayor-estafa-en-la-historia-de-vietnam-1159460096.html

Confirman la pena de muerte a la acusada de la mayor estafa en la historia de Vietnam

Confirman la pena de muerte a la acusada de la mayor estafa en la historia de Vietnam

BANGKOK (Sputnik) — Una corte de apelación de Vietnam confirmó la pena de muerte a Truong My Lan, expresidenta de la inmobiliaria Van Thinh Phat, acusada de... 03.12.2024, Sputnik Mundo

En abril, un tribunal de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh condenó a muerte a la banquera Truong My Lan, acusada de apropiarse ilegalmente de más de 12.500 millones de dólares, la mayor estafa en la historia del país. Los jueces anunciaron que si la condenada paga tres cuartas partes de los daños causados, el tribunal podrá examinar la posibilidad de conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua, según la ley. El 5 de marzo, Truong My Lan y otras 85 personas fueron acusadas de corrupción, prevaricación, apropiación ilícita de dinero y violación de la legislación bancaria. La Policía de Vietnam detectó a más de 42.000 víctimas de la estafa, depositarios y tenedores de activos del Banco Comercial de Saigon (SCB) en su mayoría, que no logran ni cobrar los intereses ni recuperar el dinero depositado. El total de los activos de los que se apropiaron los estafadores entre 2012 y 2022 equivale aproximadamente a un 3% del PIB de Vietnam correspondiente a 2022. Las autoridades también afirman que Truong My Lan y otros banqueros entregaron 5,2 millones de dólares a funcionarios del Estado para encubrir las infracciones y la grave situación financiera del banco SBC, que fue la mayor dádiva en toda la historia de Vietnam.

