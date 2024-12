https://noticiaslatam.lat/20241202/stoltenberg-cree-posible-ceder-territorios-en-ucrania-para-lograr-un-alto-el-fuego-1159436873.html

Stoltenberg cree posible ceder territorios en Ucrania para lograr un alto el fuego

Stoltenberg cree posible ceder territorios en Ucrania para lograr un alto el fuego

Sputnik Mundo

BERLÍN (Sputnik) — El exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera posible realizar el guion en que Ucrania haga concesiones territoriales en... 02.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-02T16:12+0000

2024-12-02T16:12+0000

2024-12-02T16:12+0000

jens stoltenberg

otan

defensa

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/02/1155861071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07d7bf39a3bb94a2c8974af2a12131d5.jpg

"Necesitamos tener una línea del alto el fuego, la que, como ideal, debe incluir todos los territorios que Rusia está controlando actualmente. Pero creemos poco realista tenerla en el futuro próximo", comentó al portal Table.Media. De acuerdo con Stoltenberg, se podría trazar tal línea sin tomar en consideración los anteriores territorios ucranianos, para obtener para Kiev garantías como el ingreso en la OTAN y "otras formas de armar y apoyar a los ucranianos", a cambio de esas concesiones "provisionales". A mediados de junio pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz. Declaró que Moscú cesará inmediatamente el fuego si Ucrania retira las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desiste de adherirse a la OTAN y acepta mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear. Además, mencionó la necesidad de que se levanten todas las sanciones impuestas contra Rusia. Tras la incursión de tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk, Putin apuntó que era imposible sostener negociaciones con los que atacan indiscriminadamente a la gente pacífica, la infraestructura civil o intenta crear amenazas para las plantas nucleares. El asesor del presidente ruso Yuri Ushakov señaló más tarde que las propuestas de Moscú sobre la solución del conflicto ucraniano, anunciadas anteriormente por Putin, no estaban anuladas, pero Moscú no aceptará conversar con Kiev en la etapa actual, dada la aventura emprendida contra la provincia de Kursk.

https://noticiaslatam.lat/20241202/ue-esta-preparada-para-cualquier-provocacion-en-ucrania-tras-la-llegada-de-trump-a-la-casa-blanca-1159421414.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jens stoltenberg, otan, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania