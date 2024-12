https://noticiaslatam.lat/20241202/sheinbaum-gozaria-de-mas-de-70-de-aprobacion-a-dos-meses-de-su-gobierno-1159445674.html

Sheinbaum gozaría de más de 70% de aprobación a dos meses de su Gobierno

A dos meses de haber iniciado su gestión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, goza de altos niveles de aprobación, de acuerdo con diversas encuestas... 02.12.2024, Sputnik Mundo

La empresa Factométrica dio a conocer un estudio que revela que el 78,8% de los mexicanos califica la Administración de Sheinbaum como "buena o muy buena", mientras que el 21,2% la considera "mala o muy mala".En cuanto al combate a la inseguridad, el 58,8% consideró que es "bueno o muy bueno" y 41,2% lo calificó como "malo o muy malo". En el combate a la pobreza, la mandataria recibe una aprobación del 69,7% y una desaprobación de 30,3%, de acuerdo con la encuesta de Factométrica, con una muestra de 2.000 entrevistas vía telefónica y levantada el 29 y 30 de noviembre de este año.Datos del gabinete de seguridad del Gobierno de México indican que en estos dos últimos meses se produjeron 4.527 homicidios dolosos. De este total, 2.293 sucedieron en octubre, con un promedio de 73,9 homicidios diarios, mientras que 2.234 tuvieron lugar en noviembre, un promedio 74,4 asesinatos cada día.En los rubros de transparencia y combate a la corrupción, el 63,3% califica de "bueno o muy bueno" el desempeño de Claudia Sheinbaum, mientras que el 36,8% lo reprueba, según los resultados de Factométrica.Por otra parte, la consultora Mitofsky publicó también su evaluación de la presidenta Sheinbaum a dos meses de haber asumido el cargo. Según esta empresa, la aprobación ciudadana de la mandataria es 63,4%, dos puntos más que al inicio de su Administración en octubre. De acuerdo con esta encuesta, Sheinbaum recibe calificaciones aprobatorias en prácticamente todos los estados del país, a excepción de Jalisco, donde la aprobación oscila entre 40 y 49%.Otra firma, Campaing and Elections, ubicó la aprobación de la mandataria mexicana en 76%.De acuerdo con esta empresa, Sheinbaum sobrepasa la calificación que obtuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el mismo periodo (70%).Este 2 de diciembre, en su conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que el pueblo de México está contento con los resultados del gobierno de su antecesor y con la continuidad que ha dado su Gobierno a las políticas públicas implementadas en la Administración anterior.“Nosotros estamos dando la continuidad, estamos gobernando con los mismos principios: el de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’; el que no haya corrupción, el que no haya privilegios", afirmó.

