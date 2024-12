https://noticiaslatam.lat/20241202/hombres-de-cabeza-grande-hallan-un-misterioso-tipo-de-humanos-antiguos-en-asia-oriental--1159429227.html

"Hombres de cabeza grande": hallan un misterioso tipo de humanos antiguos en Asia Oriental

Un equipo de científicos asegura haber hallado un nuevo grupo de antiguos humanos en Asia Oriental, cuyos cerebros eran significativamente más grandes que los... 02.12.2024, Sputnik Mundo

ciencia

antropología

🌏 asia

homo sapiens

El estudio, dirigido por el paleoantropólogo Xiujie Wu y el antropólogo Christopher Bae, presenta un nuevo y fascinante grupo de humanos antiguos, denominados Juluren (Homo juluensis), que se cree coexistieron con el Homo sapiens en Asia Oriental hace más de 100.000 años. Históricamente, se creía que algunos hallazgos atribuidos a los Juluren pertenecían a los denisovanos, un antiguo grupo humano estrechamente emparentado con los neandertales. Sin embargo, el análisis de Wu y Bae indica que ciertos fósiles hallados en China poseen características que no pueden clasificarse definitivamente como pertenecientes a humanos modernos, neandertales, denisovanos o incluso Homo erectus.En su lugar, estos hallazgos presentan un mosaico de rasgos indicativos de una ascendencia mixta entre varios grupos de homínidos que habitaron la región hace entre 300.000 y 50.000 años. Los investigadores sostienen que estos hallazgos ponen de relieve una complejidad hasta ahora infravalorada en el registro fósil humano del este de Asia.John Hawks, antropólogo que comentó el estudio, calificó el trabajo de "provocador" y señaló que el registro humano en Asia es más diverso de lo que muchos especialistas han supuesto. Destacó la importancia de distinguir los diferentes grupos en lugar de agrupar todos los fósiles de Homo erectus u Homo sapiens.Los Juluren muestran características dentales que recuerdan a los neandertales, pero también poseen rasgos únicos que no se encuentran en otros homínidos conocidos. En particular, sus cerebros son notablemente más grandes que cualquier otro homínido de su época, incluidos los humanos modernos. Esto subraya la idea de que los fósiles de homínidos de Asia Oriental presentan una mayor variación morfológica de la que se había reconocido hasta ahora. Un ejemplo notable citado por Wu y Bae es un fósil descubierto recientemente en Hualongdong, que no encaja en ninguna de las categorías establecidas, lo que ilustra aún más la complejidad de la evolución humana.El estudio fue publicado en Nature Communications.

🌏 asia

