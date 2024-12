https://noticiaslatam.lat/20241202/el-operador-polaco-del-oleoducto-druzhba-examina-las-causas-de-los-danos-a-la-tuberia-1159427982.html

El operador polaco del oleoducto Druzhba examina las causas de los daños a la tubería

El operador polaco del oleoducto Druzhba examina las causas de los daños a la tubería

Sputnik Mundo

El operador polaco del oleoducto Druzhba (PERN) está considerando todas las versiones de los daños al oleoducto, declaró a Sputnik un representante de la... 02.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-02T10:52+0000

2024-12-02T10:52+0000

2024-12-02T10:52+0000

internacional

oleoducto druzhba

polonia

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107564/58/1075645843_0:274:2903:1907_1920x0_80_0_0_743de798d5d76d9b5684f48092415594.jpg

En palabras de PERN, hasta que no haya una conclusión del perito no se excluye ninguna de las versiones, incluida la versión de daño intencional a la tubería, así como la versión de un motivo puramente técnico del incidente.Anoche se supo de una fuga en el oleoducto Druzhba, en la región de Pniewo, en el Voivodato de Gran Polonia. El Servicio Estatal de Bomberos de Polonia subraya que no existe riesgo de incendio o explosión. El operador apagó una de las estaciones de bombeo.El oleoducto Druzhba tiene su origen en el pueblo ruso de Almétievsk, pasa por Briansk y luego se bifurca: atraviesa el territorio de Bielorrusia en dirección a Polonia y Alemania, mientras que por el territorio de Ucrania va en dirección a Hungría, Eslovaquia y la República Checa. El tramo occidental del oleoducto conecta la base de materias primas en Mishevka Strzałkowski, cerca de Plock, con una refinería en Schwedt, Alemania. La fuga se encontró en una alcantarilla debajo de la carretera.La empresa rusa Transneft destaca que el transporte de petróleo a lo largo del tramo norte de Druzhba hacia Alemania después del accidente en el tramo polaco avanza según lo previsto.

https://noticiaslatam.lat/20241003/eslovaquia-denuncia-presion-de-la-ue-para-detener-el-transito-de-petroleo-del-este-1157975369.html

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

oleoducto druzhba, polonia, rusia