EEUU anuncia el último paquete militar para Ucrania sacado de sus inventarios

EEUU anuncia el último paquete militar para Ucrania sacado de sus inventarios

Sputnik Mundo

02.12.2024 - Washington anunció un nuevo paquete de armas para Kiev por un total de 725 millones de dólares proveniente de sus inventarios, que incluye un segundo envío de...

seguridad

joe biden

ucrania

eeuu

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ fuerzas armadas

Este paquete de armas es el mayor desde abril, cuando la Administración estadounidense realizó un envío valorado en 1.000 millones de dólares. Además de las minas, se otorgarán a Ucrania municiones antitanque, antidrones y de “otro tipo”, según dos funcionarios estadounidenses citados por Bloomberg.La autorización del presidente Biden para que Ucrania use minas antipersonales estadounidenses, a unas semanas de que termine su Gobierno, representó “un cambio repentino” a una política de larga data, según la prensa estadounidense. Washington espera que Kiev use este armamento para reforzar sus líneas defensivas y no en “capacidad ofensiva”.Bloomberg señaló que funcionarios dijeron el mes pasado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tenía autoridad para retirar alrededor de 6.800 millones de dólares de los inventarios del Pentágono, sin embargo, reconocieron “cada vez más dudas” y riesgos para la capacidad militar del país norteamericano en la recta final del Gobierno de Biden.La Casa Blanca pidió la semana pasada que el Congreso de Estados Unidos proporcione 24.000 millones de dólares adicionales en “asistencia de seguridad” para Ucrania, pues “las existencias de armas estadounidenses están disminuyendo”, de acuerdo con el medio.Pese a que persiste la incertidumbre ante el regreso de Donald Trump a la presidencia por un posible retiro de la ayuda militar a Kiev, el Gobierno de Biden estaría buscando asignar estos fondos solicitados como “gasto de emergencia”. Bloomberg afirmó que la Casa Blanca solicitó 8.000 millones de dólares para la iniciativa de ayuda a la seguridad de Ucrania, que financia contratos de armamento a largo plazo con contratistas de defensa estadounidense.

ucrania

eeuu

2024

Noticias

Sputnik Mundo

