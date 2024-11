https://noticiaslatam.lat/20241130/presidente-de-ecuador-devuelve-al-parlamento-el-proyecto-de-ley-antipillos-archivado-1159405848.html

En el texto oficial, se señala que respecto a los proyectos urgentes, como este, solo podrían ser archivados en segundo debate "con el voto favorable de la mayoría absoluta". El pronunciamiento gubernamental llega un día después que el secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz, informara que esta iniciativa fue denegada y archivada con 84 votos a favor, y posteriormente enviada al Registro Oficial para su publicación. En declaraciones a la prensa, Muñoz indicó que esta iniciativa no podría entrar en vigencia por el ministerio de la ley, según sugirió el ministro de Gobierno, José De la Gasca, debido a que se cumplieron los requerimientos para su tratamiento en la instancia legislativa. El texto con carácter económico urgente, enviado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se denomina Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través al Combate del Lavado de Activos (llamada ley antipillos) y en uno de sus puntos proponía el incremento progresivo del impuesto a la compra de vehículos usados, del 1% vigente hasta 5% paulatinamente. El comunicado gubernamental difundido con fecha 30 de noviembre señala que "la vieja política que actúa en la Asamblea Nacional no solo busca frenar la ley antipillos, una herramienta vital para golpear a las mafias, sino que pretende mantener abierta la puerta del financiamiento de los grupos narcodelictivos para que sigan ganando poder". El Gobierno también señaló que este no es un simple trámite legislativo, sino que supone un "ataque directo" a la seguridad del país. Esta situación supone un nuevo enfrentamiento entre la función ejecutiva y legislativa en Ecuador, lo cual añade una nueva crisis al listado que enfrenta el Gobierno de Noboa, a las puertas de un proceso electoral, en febrero de 2025, en el cual el mandatario buscará su reelección.

