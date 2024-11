Berlín confirma que deniega el permiso de residencia a varios periodistas rusos

https://noticiaslatam.lat/20241128/berlin-confirma-que-deniega-el-permiso-de-residencia-a-varios-periodistas-rusos-1159354958.html

El representante del departamento en cuestión explicó que, a su vez, había transmitido la respuesta de la Oficina de Migración de Berlín.La respuesta se refería a un ciudadano brasileño, corresponsal acreditado de la agencia multimedia global Ruptly, que fue el primer periodista de medios rusos en recibir una notificación de no renovación de su permiso de residencia el 22 de febrero de 2024. La decisión ha pasado la primera instancia judicial y está pendiente ante el Tribunal Federal Administrativo.Como justificación, la Oficina de Migración de Berlín señala la supuesta difusión por parte de la cadena de televisión internacional RT, a la que pertenece Ruptly, de "desinformación y propaganda con el objetivo de desacreditar al llamado Occidente y a la UE" y "poner en peligro los intereses de la República Federal de Alemania" al continuar permaneciendo en el país. La Oficina también se basa en las cláusulas del 10.º paquete de sanciones de la UE, emitido el 25 de febrero de 2023, así como en la redacción del primer tribunal, que a su vez utilizó la evaluación de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de que determinados medios rusos querían presuntamente "poner en peligro el discurso democrático" y "socavar la confianza pública en los procesos democráticos".Al mismo tiempo, existe una inexactitud en los planteamientos de la institución. Por el momento no hay empleados en ejercicio de Rossiya Segodnya en Alemania que hayan recibido notificaciones de las autoridades locales sobre la no renovación de su permiso de residencia temporal, informó a Sputnik el servicio de prensa del grupo mediático.Uno de los antiguos empleados, que no trabaja en Rossiya Segodnya desde febrero de 2024, compartió con Sputnik que, efectivamente, había recibido una notificación de no renovación en septiembre, pero que ya no era periodista en el grupo mediático y no ocupaba el puesto mencionado en la respuesta del departamento.También entre las últimas decisiones, la institución menciona la no renovación del permiso de residencia del corresponsal y camarógrafo de Pervi Canal (Canal Uno, en español), datado del 22 de noviembre de 2024. El organismo agrega que en todos estos casos, desde un punto de vista jurídico, se trata de una denegación de permiso de residencia y no de una expulsión. Sin embargo, no precisa que dicho paso supone en realidad una prohibición de trabajar en Alemania, lo que en total equivale a una expulsión del país europeo.Anteriormente, la presentadora de Pervi Canal, Valeria Korabliova, informó en el aire que las autoridades alemanas iban a cerrar la oficina alemana del medio, y que el corresponsal y camarógrafo del canal tendrían que abandonar el país en la primera mitad de diciembre. El portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Christian Wagner, declaró más tarde que Alemania no había tomado medidas para cerrar la oficina de Pervi Canal en Berlín y que los periodistas rusos acreditados podían seguir trabajando en ese país europeo, la cuestión podría ser la tramitación de visados a nivel estatal.Anteriormente, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, subrayó en una entrevista con Sputnik que "en Occidente no hay libertad de expresión", como han demostrado los acontecimientos de los últimos años.El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó las sanciones contra los medios de dicho país de incumplimiento de sus obligaciones de garantizar el pluralismo de la prensa.

