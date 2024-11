https://noticiaslatam.lat/20241127/presion-de-estados-como-eeuu-podria-dificultar-y-bloquear-la-orden-de-detencion-contra-netanyahu-1159308782.html

La presión de "los estados poderosos" podría "dificultar y bloquear" la detención de Netanyahu

Varios países han afirmado que cumplirán con las órdenes internacionales de detención en contra de líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra.

Este 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) —cuya base institucional se encuentra regida por los Estatutos de Roma— emitió órdenes de detención en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa, Yoav Galant, por presuntamente cometer crímenes de guerra durante su ofensiva militar en la Franja de Gaza.Distintos países se han pronunciado por cumplir con los ordenamientos internacionales contra los líderes israelíes, entre ellos Canadá, Países Bajos, Italia, Australia, Portugal y Colombia, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reprobó la decisión de la Corte Internacional y reiteró su respaldo a Tel Aviv "frente a las amenazas a su seguridad".Por su parte, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, llamó a los países miembros a cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma e implementar las decisiones judiciales en el marco de la emisión de estas órdenes de arresto. Confió en la cooperación de las naciones en este caso, como “en otras situaciones dentro de la jurisdicción"."Estados Unidos puede bloquear las órdenes"Alejandra Gutiérrez Luna, internacionalista de la UNAM especializada en Medio Oriente, dijo a Sputnik que las órdenes de arresto de la CPI en contra de Benjamín Netanyahu y de Yoav Galant “son las primeras que se emiten en mucho tiempo a líderes alineados a intereses de las grandes potencias” y tendrán implicaciones simbólicas y políticas.La académica detalló que las implicaciones simbólicas representan una condena de la opinión pública internacional en contra de las acciones que han realizado estos dos líderes israelíes, relacionadas con la ocupación de los territorios palestinos, violaciones a los derechos humanos de la población y los crímenes de guerra cometidos en el último año en Gaza.Respecto a las consecuencias políticas, la experta estimó que se restringirá la capacidad para viajar de ambos líderes a países que reconocen la jurisdicción de la Corte, sobre todo del primer ministro de Israel. Con ello, ahondó, aumentará el "aislamiento diplomático" del país hebreo y también complicará las relaciones de Tel Aviv con los 124 estados que forman parte del Estatuto de Roma.La internacionalista mexicana calificó como "limitadas" las posibilidades de una detención de los líderes israelíes, debido a que Tel Aviv no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin embargo, dijo que Palestina sí forma parte del Estatuto de Roma junto con otros países que han mostrado voluntad para cumplir con estos ordenamientos.La experta consideró que una eventual detención de los líderes israelíes podría generar tensiones políticas con Washington y Tel Aviv, por lo que el Gobierno que cumpla con estos ordenamientos deberá evaluar también posibles acciones de represalia, como la reducción de cooperación diplomática, económica o incluso militar.Perspectiva con TrumpLa internacionalista Alejandra Gutiérrez Luna estimó que con la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la Corte Penal Internacional y la población palestina se enfrentarán a un entorno "más hostil". Recordó que durante su primer mandato, el magnate impuso sanciones contra funcionarios del tribunal internacional que investigaron a las Fuerzas Armadas estadounidenses.Con el republicano en la Casa Blanca se espera "una presencia mucho más fuerte" de Estados Unidos en la región de Medio Oriente y el norte de África, consideró la experta. También estimó que posiblemente habrá un desinterés por una solución negociada con Palestina y se verán debilitadas las propuestas en las que se determine devolver los territorios ocupados."Las órdenes de detención tienen un peso moral"Zidane Zeraoui El Awad, internacionalista especializado en Medio Oriente, consideró para Sputnik que las órdenes de la CPI contra líderes israelíes "no tienen impacto" en términos prácticos, sin embargo, cuentan con un "gran peso moral" pues es la primera vez que se juzga a líderes que son parte de las potencias globales, como comúnmente había hecho el tribunal. El internacionalista subrayó que naciones europeas, sobre todo los países nórdicos, han manifestado que cumplirán con las órdenes de arresto en contra del primer ministro y del exministro de Defensa israelíes, aunque comentó que, ante la ausencia de un "poder internacional único", estos ordenamientos pueden ser tomados como recomendaciones.Sin embargo, indicó que estas órdenes contra los líderes israelíes, que representan un "respaldo moral" para la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pueden aumentar también las presiones desde Tel Aviv como lo ha hecho regularmente. Afirmó que estas decisiones de la CPI tienen un alcance limitado debido a que los países que están dispuestos a cumplirlas no tienen "mucho peso" como las grandes potencias.La CPI juzga como crímenes de guerra:

