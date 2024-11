https://noticiaslatam.lat/20241127/desarrollan-en-rusia-un-nuevo-dron-de-monitoreo-para-la-prevencion-de-incendios-forestales-1159323404.html

Desarrollan en Rusia un nuevo dron de monitoreo para la prevención de incendios forestales

Un grupo de investigadores rusos desarrolló un dron compacto con cámara termográfica para la detección rápida de incendios forestales. El beneficio por el uso... 27.11.2024, Sputnik Mundo

El uso de sistemas no tripulados para tareas de vigilancia medioambiental es cada vez más relevante. Gracias a su maniobrabilidad, los vehículos aéreos no tripulados permiten responder con rapidez a emergencias como incendios forestales. Actualmente, se puede observar cómo las imágenes obtenidas por drones son ampliamente utilizadas por organizaciones geológicas y medioambientales.Según los científicos del Centro de Investigación y Desarrollo de Yeniséi Siberia, su nuevo dron permite detectar eficazmente incendios incipientes gracias a la presencia de una cámara termográfica. Con una autonomía de vuelo de hasta 45 minutos y un peso ligero de unos 2 kg, esta aeronave no tripulada puede llegar a zonas forestales de difícil acceso.Conforme a las estimaciones de los expertos, el beneficio derivado del uso de la aeronave no tripulada puede ascender a unos 119 millones de rublos o unos 1.051.000 de dólares al cambio actual.En palabras del director del Instituto Politécnico de la Universidad Federal de Siberia (SFU, por sus siglas en ruso), Mijaíl Pervujin, actualmente se están elaborando drones multirrotor compactos y maniobrables de hasta 30 kg de peso. El desarrollo corre a cargo de diseñadores novatos de la oficina de diseño estudiantil de la SFU.Asimismo, el equipo se está esforzando activamente en la sustitución de importaciones en la producción. En esta fase, la proporción de componentes nacionales en su último desarrollo para fines medioambientales alcanza el 70%, según el centro de investigación.

