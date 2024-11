https://noticiaslatam.lat/20241125/robos-con-violencia-en-comercios-de-eeuu-causan-preocupacion-entre-los-consumidores-1159276557.html

Estiman pérdidas en EEUU de más $150.000 millones en 2026 por robos con violencia en comercios

Estiman pérdidas en EEUU de más $150.000 millones en 2026 por robos con violencia en comercios

El grupo financiero Capital One, citado por el medio estadounidense, estimó que las pérdidas por robos en comercios aumentarán de 121.600 millones de dólares en 2023 a más de 150.000 millones en 2026. En el análisis se señala que las tiendas atrapan a los ladrones en solo el 2% de los casos y que la policía detiene a los delincuentes en promedio solamente una vez en cada 100 incidentes.El funcionario consideró como “crucial” encontrar soluciones que apoyen a las empresas y “proporcionen un entorno de compras seguro para todos”. Agregó que las compañías están enfrentando “retos sin precedentes" para contratar personal mientras “empeora la tendencia” de robos en comercios.The Washington Times citó también una encuesta de la plataforma de comunicación Theatro en la que se mostró que un 78% de los consumidores “temen por su seguridad al comprar en persona en las tiendas”, mientras que casi la mitad expresó “frustración” por la falta de trabajadores, pues eso los hace sentirse “menos protegidos”.En tanto, Andrew Crapuchettes, director general de la bolsa de empleo RedBallon, consideró para el medio que la escasez de personal en los comercios minoristas se debe a que ahora deben de pagar “sueldos de combate” a los trabajadores principiantes. Además, comentó que las tiendas no tienen ingresos para pagar mayor seguridad o para incrementos salariales.El FBI informó que los delitos violentos cayeron un 10,3% en todo el país norteamericano durante los primeros meses de 2024. Sin embargo, reconoció en una declaración a The Washington Times que, de acuerdo con los informes de la industria, las bandas organizadas de ladrones de tiendas “se han vuelto más violentas desde la pandemia”.La Patrulla de Carreteras de California ejecutó un 106% más de detenciones por robos en comercios en julio pasado respecto al mes anterior, de acuerdo con cifras compartidas por el gobernador demócrata Gavin Newsom. Indicó también que 128 investigaciones llevaron a la detención de 167 sospechosos.En octubre pasado, la Federación Nacional de Minoristas respaldó una carta que minoristas enviaron a líderes del Congreso estadounidense en las que los instó a crear un centro que coordine a fuerzas federales, estatales y locales para detener los robos en comercios. Entre los firmantes se encontraban Walmart, Target, Walgreens y pequeños comercios.

