Chipre desarrolló un plan para entrar en la OTAN

Nicosia elaboró un plan cuyo objetivo final será ingresar en la OTAN, a pesar de posibles obstáculos, según la publicación. Se trata de un plan a largo plazo, que consta de muchas etapas interdependientes y que ya fue adoptado por Washington.El punto de partida del plan es el desarrollo positivo de la solución chipriota y el progreso de las relaciones entre Chipre y Turquía. El segundo objetivo es incrementar las posibilidades de la formación conjunta para los militares chipriotas en academias militares de Estados Unidos. El tercer objetivo es modernizar las infraestructuras de defensa de Chipre para alinearlas con los estándares de la OTAN.A su vez, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, lo calificó de "opción beneficiosa para todos".Christodoulides visitó Washington el 30 de octubre. Se trataba de la primera visita oficial del presidente de Chipre a la capital estadounidense desde 1996. Según el periódico, después de Washington, el mandatario del país insular también discutió su plan con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Bucarest.Christodoulides, elegido presidente en febrero de 2022, apoyó plenamente las sanciones antirrusas. Es partidario de reforzar los lazos de la isla con Estados Unidos.Con ello, cabe destacar que Chipre fue uno de los miembros fundadores del Movimiento de Países No Alineados, pero lo abandonó en 2004 debido a su adhesión a la Unión Europea.Chipre, isla divididaSin embargo, las autoridades chipriotas declararon que existían serios obstáculos para entrar en la alianza transatlántica, ya que Ankara se opondría a ello y Chipre no cumplía las condiciones para ser miembro de la OTAN.La isla está dividida entre las comunidades griega y turca desde 1974, tras una invasión armada del país otomán provocada por un golpe de Estado en Chipre y un intento de anexionar la isla a Grecia. Se ocupó el 37% del territorio de la isla, donde en 1983 se proclamó la República Turca del Norte de Chipre que reconoce solo Turquía.Las negociaciones mediadas por la ONU entre las comunidades griega y turca sobre la reunificación de Chipre se interrumpieron tras el fracaso de otra ronda celebrada en la ciudad suiza de Crans-Montana en 2017.Actualmente, se está intentando reanudar las negociaciones. Los grecochipriotas creen que el problema de Chipre solo puede resolverse bajo el patrocinio de la ONU en el marco de una federación bizonal y bicomunitaria.Por su parte, los turcochipriotas abogan por una confederación de Chipre. El líder de la comunidad turca, Ersin Tatar, declaró que no volvería a la mesa de negociaciones hasta que se reconociera la igualdad de soberanía y el estatus internacional de los turcochipriotas.

