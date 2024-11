https://noticiaslatam.lat/20241123/rusia-prohibira-temporalmente-la-exportacion-de-desechos-y-chatarra-de-metales-preciosos-1159234521.html

Rusia prohibirá temporalmente la exportación de desechos y chatarra de metales preciosos

Rusia prohibirá temporalmente la exportación de desechos y chatarra de metales preciosos

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Rusia impuso una prohibición temporal a la exportación de desechos y chatarra de metales preciosos a partir del próximo 1 de...

"Rusia introduce una prohibición temporal a la exportación de desechos y chatarra de metales preciosos. La decisión permitirá aumentar la carga de las empresas refinadoras rusas. De acuerdo con el decreto gubernamental firmado, la restricción estará en vigor durante seis meses, del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025", indica el comunicado. Durante el período de restricciones, no se permitirá la exportación de desechos y chatarra de metales preciosos, o metales recubiertos con metales preciosos, ni de otros residuos que contengan estos materiales o sus compuestos.También será prohibida la exportación de desechos y chatarra de productos eléctricos y electrónicos, utilizados principalmente para la extracción de metales preciosos, con el fin de proteger el mercado interno. Sin embargo, el Gobierno aclaró que esta prohibición no afectará la exportación de antimonio catódico en lingotes ni de muestras extraídas de lotes de desechos y chatarra por parte de empresas de refinación. Las muestras exportadas no deben exceder los 500 gramos por partida comercial, sin importar el número de partidas bajo un contrato de comercio exterior.

