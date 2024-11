https://noticiaslatam.lat/20241123/detienen-a-3-hinchas-del-real-madrid-por-insultos-racistas-contra-jugadores-del-barcelona-1159236691.html

Detienen a 3 hinchas del Real Madrid por insultos racistas contra jugadores del Barcelona

La Policía Nacional de España detuvo a tres aficionados del Real Madrid por los insultos racistas que profirieron contra dos jugadores del Barcelona.

Según la nota, uno de los hinchas arrestados a mediados de este mes, y puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial, es menor de edad. Los hechos ocurrieron cuando el Barcelona anotó un gol y sus jugadores Lamine Yamal y Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, celebraron frente a la grada. En ese momento, varios hinchas del Real Madrid hicieron gestos ofensivos imitando a simios dirigidos a estos dos futbolistas, además de lanzar expresiones discriminatorias que atentaban contra su dignidad. Las acciones, captadas por móviles y la operadora del partido, se hicieron virales, generando amplia difusión en medios nacionales e internacionales. El Real Madrid posteriormente condenó "de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte". Cuando al propio Yamal le preguntaron sobre los insultos hacia él, el futbolista de 17 años tomó una postura madura y respondió: "¿Racismo en el Bernabéu? Yo estoy en la cancha y me concentro en el partido, no me importa que me digan cuatro tonterías".

