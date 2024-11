https://noticiaslatam.lat/20241122/crean-el-primer-sello-musical-conformado-por-artistas-creados-con-inteligencia-artificial-1159203176.html

Crean el primer sello musical conformado por artistas creados con inteligencia artificial

La empresa All Music Works (AMW) fue presentada recientemente como la primera discográfica de España y de todo el mundo integrada por artistas digitales generados mediante inteligencia artificial, con lo que busca revolucionar la industria musical global.AMW nace en la ciudad española de Málaga, desde donde busca innovar en el mercado musical presentando perfiles de artistas desarrollados con IA incluyendo biografías, estilos de vida y estéticas visuales cuidadosamente elaboradas.La nueva disquera IA aborda la música desde diversos géneros como el pop, hip-hop, indie y electrónica con diferentes artistas cuyos perfiles, estilos y voz han sido creados con la ayuda de programas de inteligencia artificial.Según explica la compañía, cada uno de los artistas tiene su propia identidad artística, inspirada en estilos, culturas y tendencias reales. Gracias a avanzadas técnicas de IA y caracterización, estos artistas ofrecen música original y de alta calidad."Creamos música que desafía la norma y artistas que trascienden lo real transformando el futuro y amplificando la imaginación. No hay evolución sin revolución, la tecnología no es solo una herramienta, es una fuerza creativa. Creemos en la convergencia entre lo humano y lo tecnológico para transformar la industria musical y romper las barreras que limitan la expresión artística", comentó Carlos Zehr, fundador de AMW.En una primera etapa, AMW presentó 10 artistas, que abarcan diferentes géneros como britpop, rock alternativo, Ritmos latinos y caribeños, R&B, folk español, indie alternativo y hasta K-Pop. De igual forma los artistas AI provienen de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Corea del Sur.

