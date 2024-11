"México es bien recibido en foros internacionales": Sheinbaum resume su participación en el G20

https://noticiaslatam.lat/20241120/mexico-es-bien-recibido-en-foros-internacionales-sheinbaum-resume-su-participacion-en-el-g20-1159158594.html

La mandataria opinó que de todos los enfoques del pasado encuentro de mayores economías del mundo, el que sobresale fue la búsqueda de la paz en todo el planeta."Yo creo que lo más importante en este momento es el llamado a la paz y no solamente viene desde México, sino de muchos países, particularmente de América Latina, pero también de otras regiones del mundo", puntualizó.Asimismo, hizo un llamado a disminuir las tensiones entre Rusia y Ucrania tras la presunta aprobación del mandatario estadounidense, Joe Biden, para que Ucrania usara misiles Atacms de largo alcance para atacar el territorio ruso."No ayuda este escalamiento. Hay que hacer un llamado a la paz. Incluso el presidente [Donald] Trump hizo un llamado a la paz entre Ucrania y Rusia, que me parece también importante", indicó.Posteriormente, Sheinbaum refirió que, durante su participación, propuso ante el resto de los integrantes del G20 destinar el 1% del gasto militar para el programa de reforestación Sembrando Vida, con el fin de no solo ayudar al medioambiente, sino sanar el tejido social."Fue una reunión importante, interesante y [subrayó] el llamado a la paz", expresó.Durante su asistencia al G20, la presidenta mexicana tuvo conversaciones con varios mandatarios, entre ellos, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien exigió personalmente información sobre la detención de Ismael Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, perpetrada por autoridades estadounidenses en julio de 2024.El viaje de Sheinbaum a la cumbre del G20 marcó una nueva era en la participación presencial de los mandatarios mexicanos.Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) descartó asistir a estos eventos, por lo que su diálogo fue por videollamada. En contadas ocasiones, decidió realizar giras por Estados Unidos y América Latina, en línea con su política centrada en los asuntos nacionales.

