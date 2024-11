https://noticiaslatam.lat/20241120/china-respalda-al-g20-en-la-promocion-del-desarrollo-global-inclusivo-y-equitativo-1159140635.html

China respalda al G20 en la promoción "del desarrollo global inclusivo y equitativo"

China respalda al G20 en la promoción "del desarrollo global inclusivo y equitativo"

Este pasado lunes 18 de noviembre, en la XIX Cumbre del G20, abordando algunos de los temas centrales de la reunión como la lucha contra el hambre y la necesidad de reformar las instituciones de gobernanza global, Xi Jinping pronunció dos discursos, titulados respectivamente "Construir un mundo justo de desarrollo común" y "Trabajar juntos por una Sistema de Gobernanza Global Justo y Equitativo." Según señala el medio asiático, "justo" y "equitativo" son los términos correctos para sintetizar estas alocuciones porque representan la visión y el consenso de la mayoría de los países del sur global para un mundo mejor.Detrás del fenómeno del hambre, ahonda el texto, se esconde la cuestión de la justicia. Con la capacidad actual de producción de alimentos, garantizar que todos puedan acceder a ellos no debería ser un problema, asegura la editorial. Al respecto se señala que mientras la producción agrícola en 2022 superó los 2,7 mil millones de toneladas, la población mundial se calcula en alrededor de los 8 mil millones.Esto significa que, en la actualidad, se produce comida suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de todos los seres del planeta. Pese a ello, afirma la publicación, miles de millones alrededor del mundo sufren todos los días de la escasez de alimentos."La causa fundamental de las frecuentes crisis alimentarias reside en las desigualdades del proceso mundial de producción y distribución de alimentos, que ha llevado a una situación en la que hay exceso de oferta, por un lado, mientras que otros se enfrentan a no tener suficiente para comer", señala el diario, agregando que muchos de los países del sur global enfrentan esta disparidad. Por ello, en términos de reducción de la pobreza, los logros de China han atraído la atención mundial, recuerda el Global Times.El medio resalta que China ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas y ha alcanzado antes de lo previsto los objetivos de reducción de personas de esta situación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos logros no surgieron de la nada, señalan, sino que son el resultado de los esfuerzos concertados y el arduo trabajo del Gobierno y la población. Buscando inspirar al resto de los líderes mundiales de naciones en vías de desarollo con el ejemplo chino, el presidente Xi habló de sus propias experiencias como gobernante para combatir la pobreza."La historia de China es una prueba de que los países en desarrollo pueden eliminar la pobreza, y que un pájaro más débil puede empezar temprano y volar alto cuando hay resistencia, perseverancia", aseguró el mandatario. "Si China puede lograrlo, otros países en desarrollo también pueden hacerlo", agregó.Escuchar al sur globalMás adelante, el Global Times señala que si bien el G20 es un foro importante para la cooperación económica internacional, reuniendo a los líderes de las principales economías del mundo y de las naciones en vías de desarrollo, lo cierto es que las demandas de los últimos no son escuchadas en estos ámbitos, pese a la creciente importancia del sur global.Esto, argumentan, es porque el sistema de gobernanza global —del que el G20 forma parte— está dominado por los países occidentales, por lo que es necesario una reforma para construir una nueva dinámica más justa y equitativa.Así, el diario afirma que al trabajar mano a mano con los países en desarrollo para lograr la modernización, China no busca crecer solo ella misma; más bien, aboga por planificar y construir juntos, siguiendo el principio de dejar crecer cien flores. "La visión de crear un mundo justo para el desarrollo común es fantástica, pero sólo podrá realizarse si todos los países cumplen su parte. Como símbolo de la evolución de un nuevo orden mundial y una de las plataformas de gobernanza más representativas a nivel global, el G20 tiene una responsabilidad histórica innegable", concluye el diario, señalando que la intención del foro de líderes mundiales debe seguir siendo el multilateralismo. "El G20 alguna vez sirvió como bombero durante la crisis económica global y ahora también debería convertirse en el motor que conduzca a la economía global hacia la siguiente etapa de prosperidad", finalizan.

