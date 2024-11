https://noticiaslatam.lat/20241119/casa-matriz-de-sputnik-reclama-a-la-unesco-no-ignorar-violaciones-de-derechos-de-periodistas-rusos-1159128361.html

Casa matriz de Sputnik reclama a la Unesco no ignorar violaciones de derechos de periodistas rusos

Casa matriz de Sputnik reclama a la Unesco no ignorar violaciones de derechos de periodistas rusos

En una carta dirigida a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, el grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, exigió que la... 19.11.2024, Sputnik Mundo

Se trata del proyecto de informe La seguridad de los periodistas y el problema de la impunidad en los años 2022-2023.El informe preliminar de la organización sobre la seguridad de los periodistas ignora una serie de muertos y heridos entre los representantes de los medios rusos. En particular, no se menciona al corresponsal militar de RIA Novosti, Rostislav Zhuravliov, que murió el 22 de julio de 2023 como consecuencia de un bombardeo ucraniano en la región de Zaporozhie.Se agrega que el informe no incluye numerosos casos de acoso y violación de los derechos de los periodistas del grupo mediático Rossiya Segodnya que trabajan en los países de Occidente.El 15 de noviembre, el presidente del sindicato de periodistas de Rusia, Vladímir Soloviov, lamentó que los medios de comunicación rusos fueran ignorados en el informe. Un día antes, el holding mediático Cadena Estatal de Televisión y Radiodifusión de Rusia (VGTRK por sus siglas en ruso) publicó sus apelaciones a los dirigentes de la ONU y de la Unesco.El proyecto de informe, que se someterá a la consideración de la Unesco los días 21 y 22 de noviembre en París, no contiene datos sobre las muertes y lesiones de periodistas rusos, entre los que se encuentran la fallecida en un atentado, Daria Dúguina, así como el corresponsal de guerra ruso Vladlén Tatarski y el reportero de guerra de Sputnik Rostislav Zhuravliov.

