Agricultores protestan en Londres contra el impuesto a la sucesión de las tierras

Los agricultores acusan que el nuevo impuesto de sucesiones puede terminar por obligarlos a vender sus tierras en vez de heredarlas a sus hijos, debido a que... 19.11.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el diario británico The Times, más de 10.000 agricultores se han reunido este 19 de noviembre en la capital de Reino Unido, Londres, para manifestar su oposición a la rebaja fiscal que, según ellos, puede orillarlos a vender sus tierras.Aunque el primer ministro británico Keir Starmer negó que la mayoría de los agricultores se vayan a ver afectados con el cambio en la legislación y la puesta en marcha del nuevo impuesto a la sucesión, las personas temen que puedan perder sus tierras.De acuerdo con la nueva legislación, a partir de abril de 2026, los activos agrícolas heredados por valor de más de un millón de libras, que antes estaban exentos, estarán sujetos a un impuesto del 20%. El Gobierno dijo que la gran mayoría de las explotaciones agrícolas no se verán afectadas.Consultado por The Times, Simon Eckley, de 56 años, que produce unos 6,4 millones de pollos al año para los supermercados en sus 50 acres de tierra, con unos activos superiores a los 15 millones de libras, cree que si hereda esas tierras a su hijo bajo el nuevo impuesto, este no podría pagarlo.Según Eckley, su beneficio anual es de unas 75.000 (95.072 dólares) libras, teniendo en cuenta que unos 3 millones de libras (3 millones 802.000 dólares) están exentos del impuesto de sucesiones, su hijo James, de 29 años, tendría que hacer frente a un impuesto de sucesiones del 20% sobre 12 millones de libras (15 millones 211.000 dólares) si muriera repentinamente, lo que equivale a 2,4 millones (3 millones 42.000 dólares). Repartidos en diez años, eso requeriría pagos anuales de 240.000 libras, 165.000 libras más que los beneficios anuales.Pese a las protestas, el primer Ministro Starmer declaró a la BBC que el Gobierno no modificará la nueva política del impuesto de sucesiones para los agricultores. En el marco del G20, dijo que entendía las preocupaciones, pero que estaba “muy seguro de que la gran mayoría de los agricultores no se verán afectados en absoluto”.A la pregunta de si el Gobierno cambiaría la política, respondió: "No. Una vez que la gente se dé cuenta de que en un caso típico se trata de un umbral de 3 millones de libras antes de que se pague el Impuesto de Sucesiones, creo que la gente se dará cuenta de que la gran mayoría de las granjas están a salvo, e incluso las que superan el umbral sólo están sujetas a un impuesto del 20% que se puede pagar en 10 años".De acuerdo con The Times, en una rueda de prensa en el G20 en Brasil, mientras los agricultores protestaban en el centro de Londres por el aumento del impuesto de sucesiones previsto en el presupuesto, el primer Ministro declaró: "En primer lugar, se han reservado 5.000 millones de libras para la agricultura en los próximos dos años"."Es la mayor cantidad de dinero destinada a la agricultura y a la producción sostenible de alimentos que se haya reservado nunca en un presupuesto. Es toda una declaración de intenciones de apoyo a los agricultores", agregó.

