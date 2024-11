https://noticiaslatam.lat/20241118/eeuu-ha-entrado-en-una-fase-de-locura-con-autorizacion-de-uso-de-misiles-contra-rusia-dice-maduro-1159097896.html

EEUU ha "entrado en una fase de locura" con autorización de uso de misiles contra Rusia, dice Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, condenó la decisión de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de permitir a Kiev el uso de misiles de largo alcance

El mandatario extendió además un llamado para que se alce la guardia a nivel nacional con miras a la protección del territorio venezolano.Horas antes, el periódico The New York Times reportó que el saliente presidente Biden habría autorizado a Ucrania el uso de misiles Atacms de largo alcance para atacar el territorio ruso. A la par, el diario Le Figaro señaló que Francia y Gran Bretaña habían tomado decisiones similares.Según las fuentes, es probable que los Atacms se empleen primero contra las posiciones rusas en la provincia de Kursk, escenario de una incursión ucraniana desde agosto pasado.Al mismo tiempo, señala la publicación, algunos funcionarios en EEUU temen que ataques con Atacms podrían incitar al presidente ruso, Vladímir Putin, a tomar represalias contra Washington y sus socios.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.Según el Kremlin, la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

