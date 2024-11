https://noticiaslatam.lat/20241117/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-instalaciones-militares-de-kiev-en-el-ultimo-dia-de-combates-1159090762.html

Rusia lanza un ataque masivo contra instalaciones militares de Kiev en el último día de combates

Rusia lanza un ataque masivo contra instalaciones militares de Kiev en el último día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de aeródromos militares e instalaciones críticas de Ucrania en la última jornada de la operación... 17.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-17T18:41+0000

2024-11-17T18:41+0000

2024-11-17T18:41+0000

defensa

🌍 europa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/11/1159093706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_344ebde12eff1eb481d1d131302ed106.jpg

"Las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance aéreas y marítimas, así como vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones críticas de infraestructuras energéticas que mantenían el funcionamiento del complejo militar-industrial de Ucrania y empresas-fabricantes de material bélico", destacan desde el organismo castrense. Además, fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de aeródromos militares, instalaciones de producción de gas, un almacén de drones, así como contra acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos en 144 zonas.La defensa antiaérea rusa derribó cuatro bombas guiadas Hammer, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y 108 drones, agregan."La aviación naval de la Flota del Mar Negro destruyó cuatro lanchas no tripuladas en la parte noroccidental del mar Negro", indican desde el ministerio.El grupo de fuerzas ruso NorteLas unidades del grupo de fuerzas ruso Norte asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 57.ª Brigada de Infantería Motorizada, la 120.ª Brigada de Defensa Territorial y el 5.º Destacamento de la Guardia Fronteriza de Ucrania en las zonas de las localidades de Ojrímovka, Odnoróbovka, Álisovka y Volchansk, en la región de Járkov.Las pérdidas de Kiev durante el día ascendieron a 65 soldados, un vehículo blindado, dos automóviles, un obús D-30 y una estación de guerra radioelectrónica Anklav-N.El grupo de fuerzas ruso OesteEl grupo de fuerzas ruso Oeste mejoró su posición táctica y asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de las 14.ª, 63.ª, 66.ª y 116.ª Brigadas Mecanizadas, la 68.ª Brigada de Cazadores, la 25.ª Brigada Aerotransportada, las 114.ª y 241.ª Brigadas de Defensa Territorial en las zonas de Podoli, Petropávlovka, Berestóvoye, Starovérovka, Boguslavka, Prókopovka, en la región de Járkov, Nadiya, en la república popular de Lugansk, Ivánovka, en la república popular de Donetsk, y el Servicio Forestal de SerebriánskoyeIgualmente, repelió seis contraataques de formaciones de la 77.ª Brigada Aeromóvil, las 28.ª y 115.ª Brigadas Mecanizadas ucranianas.Las FFAA de Ucrania perdieron más de 470 soldados, un tanque, cuatro vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, un vehículo blindado de combate Kozak, cuatro camionetas, un obús Krab polaco, un Msta-B, un cañón antitanque Rapira y dos depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso SurMientras tanto, el grupo de fuerzas Sur mejoró su posición a lo largo de la línea del frente y asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de las 23.ª, 24.ª, 43.ª y 54.ª Brigadas Mecanizadas, la 56.ª Brigada de Infantería Motorizada, la 81.ª Brigada Aeromóvil y la 10.ª Brigada de Asalto de Montaña en las zonas de Konstantínovka, Oréjovo-Vasílevka, Drónovka, Zvánovka, Zakótnoye, Kurájovo, Ilichovka y Séversk, en la república popular de Donetsk.Igualmente, repelió seis contraataques de grupos de asalto de las 46.ª y 77.ª Brigadas Aeromóviles de Ucrania.Kiev sufrió la pérdida de hasta 520 combatientes, un tanque, seis automóviles, una unidad de artillería autopropulsada Gvozdika, dos obuses D-30, dos M119 de fabricación estadounidense, tres estaciones de guerra radioelectrónica Anklav-N y Kvertus y tres depósitos de municiones.El grupo de fuerzas ruso CentroLas unidades del grupo de fuerzas ruso Centro continuaron avanzando en lo profundo de las defensas ucranianas y asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de las 100.ª y 117.ª Brigadas Mecanizadas, la 68.ª Brigada de Infantería, las 109.ª y 118.ª Brigadas de Defensa Territorial y la 14.ª Brigada de la Guardia Nacional en las zonas de Shevchenko, Druzhba, Dzerzhinsk, Dáchenskoye, Dimítrov, Miroliúbovka y Sujoi Yar, en la república popular de Donetsk.Igualmente, repelieron nueve contraataques de la 151.ª Brigada Mecanizada, las 68.ª y 152.ª Brigadas de Cazadores, los 49.º y 425.º Batallones de Asalto, la 35.ª Brigada de Infantería de Marina, la 14.ª Brigada de la Guardia Nacional y la Brigada de Asalto Liut de Ucrania.Las tropas rusas abatieron hasta 345 soldados ucranianos, un tanque, cuatro vehículos blindados Kozak y MaxxPro de fabricación estadounidense, cuatro automóviles y un obús Msta-B.El grupo de fuerzas ruso EsteEl grupo de fuerzas ruso Este continuó avanzando en lo profundo de las defensas ucranianas y asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de las 120.ª, 123.ª y 127.ª Brigadas de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Novosiolka, Konstantinópol y Oktiabr, en la república popular de Donetsk.Además, repelió dos contraataques de grupos de asalto de la 117.ª Brigada de Defensa Territorial.Las FFAA de Ucrania perdieron hasta 140 militares, un tanque, dos vehículos de combate de infantería, un vehículo blindado HMMWV de fabricación estadounidense, ocho automóviles y una unidad de artillería autopropulsada Gvozdika.El grupo de fuerzas ruso DniéperEl grupo de fuerzas ruso Dniéper asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 128.ª Brigada de Asalto de Montaña, la 41.ª Brigada de Infantería, la 110.ª Brigada Mecanizada y las 103.ª y 126.ª Brigadas de Defensa Territorial de Ucrania en las zonas de Piatijatki y Nesterianka, en la región de Zaporozhie, Yantárnoye, Ólgovka y Kazátskoye, en la región de Jersón.Kiev sufrió hasta 80 bajas militares. Además, perdió cuatro automóviles, una estación de guerra radioelectrónica y un almacén de lanchas no tripuladas.

https://noticiaslatam.lat/20241117/las-ffaa-rusas-abaten-a-mas-de-80-nacionalistas-ucranianos-en-la-region-rusa-de-kursk-1159092734.html

https://noticiaslatam.lat/20241117/el-kremlin-declara-que-el-dialogo-de-putin-y-trump-se-organizaria-muy-rapido-si-hace-falta-1159083826.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania