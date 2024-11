https://noticiaslatam.lat/20241116/economistas-evaluan-la-probabilidad-de-una-reduccion-de-la-deuda-nacional-de-eeuu-1159073833.html

Economistas evalúan la probabilidad de una reducción de la deuda nacional de EEUU

16.11.2024

La deuda pública del país norteamericano superó la marca de los 36 billones de dólares a primera hora del 15 de noviembre, destaca el Us Debt Clock, un servicio que capta el crecimiento de la deuda en tiempo real.La deuda pública en términos absolutos seguirá creciendoEl economista jefe de la agencia de calificación Expert RA, Anton Tabaj, también coincide en que la deuda pública nominal estadounidense seguirá creciendo. Dados los recortes fiscales de Trump, esto ocurrirá en los próximos años. Sin embargo, "al mismo tiempo, también se espera que el crecimiento económico repunte", añadió.Frumina también recordó que, a medida que crece la deuda nacional, también lo hace el coste de su servicio y ahora su tasa de crecimiento supera a la del PIB, "lo cual es peligroso para la economía estadounidense".También señaló que la decisión del Sistema de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés es un factor positivo para el servicio de la deuda. Sin embargo, el "déficit de caja" presupuestario y el déficit comercial del país están creciendo, lo que hace imposible reducir el tamaño de la deuda.Deuda en relación con otros indicadoresAl mismo tiempo, el director de la Autoridad de Contabilidad y Reglamentación de Sociedades (ACRA, por sus siglas en inglés) Dmitri Kulikov, cree que el tamaño actual de la deuda estadounidense no es sobrenatural, si lo consideramos no en términos absolutos, sino a través de métricas más complejas. En primer lugar, la relación entre la deuda pública estadounidense y los ingresos fiscales es ligeramente inferior al 350%. Esta proporción es mayor en India y Japón, y es comparable a la de China, señala Kulikov.Al mismo tiempo, la deuda estadounidense en relación con el PIB fluctuará alrededor del actual 122-123%, siempre que se reduzcan las tasas y aumente el crecimiento económico, espera Tabaj.En segundo lugar, añade Kulikov, alrededor del 20% de la deuda estadounidense está en manos de agencias gubernamentales, es decir, aproximadamente uno de cada cinco dólares es del Estado que se debe a sí mismo. El monto restante de la deuda crece en promedio a un ritmo ligeramente más rápido que el PIB, pero aumenta marcadamente principalmente durante las recesiones.¿Qué hacer con la deuda nacional?Trump bromeó recientemente diciendo que la deuda nacional podría pagarse con criptomonedas, recuerdan los expertos de Anderida Financial Group. "Teniendo en cuenta una serie de requisitos previos, en teoría, en unos años esto ya no parecerá tan fantástico. Por cierto, este es uno de los factores del fuerte aumento de Bitcoin", señalaron.Sin embargo, lo más probable es que Trump pueda frenar el ritmo de crecimiento de la deuda nacional del país, lo que ya es un factor positivo, añaden desde Anderida Financial Group. En la situación actual, el Gobierno necesita aumentar los impuestos o recortar el gasto. El primero no se expresó en las iniciativas electorales y puede provocar el rechazo de la población, y el segundo es difícil de implementar, debido a varios programas que implican mayores costos gubernamentales, explican.Kulikov también llama la atención sobre el hecho de que en el caso de Estados Unidos es especialmente importante que su mercado de colocación externa sea el más grande de todos los existentes, lo que permite costos de servicio de la deuda relativamente bajos, incluso con su importante tamaño."Por ejemplo, en este momento, en toda la cartera de deuda pública, la tasa promedio es de alrededor del 3,4%. En última instancia, esto es importante porque la economía moderna no implica que ningún gobierno vaya a deshacerse por completo de las obligaciones. Se está refinanciando el vencimiento", concluye.Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a las autoridades estadounidenses que comenzaran a reducir la cantidad de sus títulos públicos lo antes posible. El FMI destaca que el aumento de la deuda pública ya provocó que la posición inversora de Estados Unidos en el mundo haya empeorado. El fondo también indicó que las autoridades estadounidenses necesitarán utilizar una amplia gama de instrumentos fiscales para reducir la deuda nacional y el déficit presupuestario.

