Tribunal de la UE revisa el 'Pfizergate' que salpica a la presidenta de la Comisión Europea

BRUSELAS (Sputnik) — La corte de la Unión Europea (UE) revisará el 'Pfizergate', que salpica a la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der... 15.11.2024

Como ha trascendido el tribunal no revisará el tema de esos mensajes secretos, sino la denuncia del periódico estadounidense The New York Times que pidió esos datos pero se le fue denegado. La Comisión Europea, que encabeza Von der Leyen, afirmó que los SMS del teléfono de la jerarca de esa institución no son documentos y por lo tanto no deben ser archivados como manda la ley. Además argumentó que ahora era difícil hallar esos controvertidos mensajes. Se espera que este viernes las partes presenten sus argumentos ante la corte y el fallo se dictaminará dentro de algunos meses. El portavoz de la Comisión, Eric Mamer, confirmó que el organismo se prepara para la audiencia judicial en la corte de Luxemburgo. En julio pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la Comisión Europea, encabezada por Von der Leyen, cometió infracciones al adquirir vacunas contra el COVID-19 en los años 2020 y 2021. Esa corte constató que Ursula von der Leyen, tras sellar contratos por 2.700 millones de euros para adquirir las vacunas, negó a los diputados del Parlamento Europeo el acceso a los documentos relativos a las compras. En 2021, el diario The New York Times denunció que Von der Leyen mantuvo conversaciones vía SMS con Bourla mientras la UE hacia los preparativos para la vacunación. En ese entonces se sospechó de la "influencia personal" de Von der Leyen en los contratos con Pfizer. El escándalo fue bautizado por la prensa como el Pfizergate. El monto de los contratos pudo alcanzar los 35.000 millones de euros y las 1.800 millones de dosis adquiridas habrían sido excesivas para toda la población de la UE. Pese a los numerosos llamados a publicar el contenido de sus mensajes SMS en aras de la transparencia, en junio de 2022 Ursula von der Leyen se negó a hacerlo. El tribunal de primera instancia de la ciudad belga de Lieja también investiga a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por las probables infracciones cometidas durante las adquisiciones de las vacunas.

