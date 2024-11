https://noticiaslatam.lat/20241115/gabbard-amenazaria-con-hacer-a-eeuu-mas-hostil-y-desestabilizador-hacia-sus-aliados-1159043398.html

Gabbard amenazaría con hacer a EEUU más "hostil" y "desestabilizador" hacia sus aliados

Trump había dicho anteriormente que nominó a Tulsi Gabbard para el puesto de director de Inteligencia Nacional. También se sabe que está incluida en la base de datos del sitio web ucraniano Mirotvorets desde abril de 2022, debido a su "participación en operaciones rusas especiales de información contra Ucrania y el mundo civilizado por dinero del Kremlin".En sus palabras, "cualquier duda de que un alto funcionario estadounidense no siga un rumbo pro-OTAN podría dar a la parte rusa un incentivo para actuar con más audacia en relación con Ucrania"."Los países [Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y EEUU] Cinco Ojos deben confiar entre sí, pero esto se verá amenazado por el liderazgo impredecible y hostil del jugador más grande. La mayoría se pondrán a cubierto y harán trabajo operativo, pero sospecho que puede haber un período de incertidumbre mucho mayor sobre cuánto vale la pena compartir", destacó un experto en el campo de los riesgos geopolíticos, Justin Crump.El ex alto oficial de inteligencia británico Philip Ingram subraya que el nombramiento de alguien sin experiencia en inteligencia debería ser una llamada de atención, pero cree que no afectará el intercambio profesional de inteligencia entre países.En su opinión, la propuesta de nombrar a Gabbard para el puesto de jefe de la Inteligencia Nacional de EEUU puede estar relacionada con el deseo de dar a Elon Musk, que encabezará el nuevo Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), acceso a los dos departamentos estadounidenses claves, para que no se interpongan en él políticos experimentados que quieran protegerlos.Una fuente del Gobierno británico destacó que era demasiado pronto para comentar sobre la candidatura, pero incluso con su nombramiento, Estados Unidos seguirá siendo el "aliado más cercano" del Reino Unido y no habrá problemas entre los países, escribe The Telegraph.Después de que Trump asuma el cargo el 20 de enero, el nuevo Congreso escuchará a los candidatos para puestos administrativos y luego los aprobará. Dado que se espera que los republicanos tengan mayoría en ambas cámaras del Parlamento, el proceso para acordar los candidatos debería avanzar rápidamente.Trump, que ya había sido presidente de Estados Unidos desde las elecciones de 2016, ganó las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. Se convirtió en el primer político estadounidense desde el siglo XIX en regresar a la Casa Blanca después de una pausa de cuatro años. La victoria de Trump fue anunciada por todos los principales medios de comunicación involucrados en el recuento de votos: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC y CBS.El Colegio Electoral deberá votar los candidatos de acuerdo con la voluntad de los electores el 17 de diciembre, y el 6 de enero el nuevo Congreso aprobará los resultados de la votación. La inauguración tendrá lugar el 20 de enero.

