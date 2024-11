https://noticiaslatam.lat/20241114/una-propuesta-sin-futuro-sheinbaum-contesta-a-ministro-por-sugerir-la-salida-de-mexico-del-t-mec-1159021873.html

"Una propuesta sin futuro": Sheinbaum contesta a ministro por sugerir la salida de México del T-MEC

Sputnik Mundo

La propuesta del primer ministro de Ontario, en Canadá, Doug Ford, sobre expulsar a México del tratado comercial que sostienen con Estados Unidos, el T-MEC, no... 14.11.2024, Sputnik Mundo

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

canadá

t-mec

Asimismo, la mandataria mexicana declaró que no es un motivo de preocupación la sugerencia de Ford."Los beneficios para EEUU, principalmente, del T-MEC, son muchísimos. Por eso, en la revisión [del pacto comercial] de 2026, uno de los grandes temas, y en los que estamos trabajando, son los beneficios [del acuerdo] no solo para México, sino en EEUU (...). Igual Canadá se beneficia; hay un programa de mexicanas y mexicanos que van a trabajar [allá] (...). Nos complementamos; no competimos entre nosotros", puntualizó.El 12 de noviembre de 2024, el ministro de Ontario, la provincia más grande de Canadá, señaló a México por ser "la puerta trasera" de productos chinos y sugirió expulsar a la nación del tratado comercial.Asimismo, solicitó al Gobierno canadiense que se le dé prioridad a EEUU y se negocie un acuerdo comercial bilateral.De acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana, el balance comercial neto entre México y Washington es de 78,6 millones de dólares en lo que va de 2024, siendo la nación latinoamericana la principal socia comercial de EEUU. Mientras tanto, en la situación entre México y Ottawa, el balance es de 1,1 millones de dólares en el mismo periodo referido.

