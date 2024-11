https://noticiaslatam.lat/20241114/se-registran-dos-explosiones-frente-al-tribunal-supremo-de-brasil-1159013250.html

Se registran dos explosiones frente al Tribunal Supremo de Brasil | Videos

Se registran dos explosiones frente al Tribunal Supremo de Brasil | Videos

Sputnik Mundo

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Al menos dos explosiones se produjeron la noche de este 13 de noviembre en la región central de Brasilia, dejando al menos un muerto... 14.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-14T02:51+0000

2024-11-14T02:51+0000

2024-11-14T03:21+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

política

brasilia

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0e/1159013397_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_4ac4e136983a302e9266d321ee7706e3.jpg

Según informaciones de los bomberos recogidas por el diario Folha de São Paulo, "hubo una explosión, con una muerte, en la Plaza de los Tres Poderes, y también hubo una explosión de un automóvil cercano a uno de los anexos de la Cámara de los Diputados". El ruido de las explosiones, que provocaron una fuerte humareda, se escuchó alrededor de las 19.30 horas (22.30 GMT), y el edificio del Tribunal Supremo fue evacuado media hora después. La plaza de los Tres Poderes de Brasilia es el lugar que concentra las principales instituciones de Brasil: reúne el edificio de la máxima corte judicial del país, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto (sede del Gobierno). Según las primeras informaciones, agentes del Gabinete de Seguridad Institucional, que se encargan de la seguridad del Palacio del Planalto (justo enfrente del Supremo), se acercaron rápidamente al edificio para entender qué estaba ocurriendo. Una de las explosiones habría sido causada por un vehículo de un hombre afiliado al partido del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), el Partido Liberal, dijo la policía citada por medios locales.Según informaciones de la Policía Civil recogidas por el portal G1, el vehículo que explotó entre la Cámara de Diputados y el Tribunal Supremo está a nombre de Francisco Wanderley Luiz, que hace cuatro años fue candidato a concejal en su ciudad, Rio do Sul (estado de Santa Catarina, sur) con el Partido Liberal, la formación derechista de Bolsonaro.Según explicó en rueda de prensa la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leão, probablemente el dueño del vehículo es el hombre que murió poco después en una segunda explosión frente al Tribunal Supremo.La principal línea de investigación hasta el momento apunta que Luiz hizo explotar su vehículo a distancia y poco después se dirigió frente al Supremo, donde se suicidó activando explosivos que llevaba con él.Esta hipótesis no se ha podido confirmar porque aún no ha sido posible realizar la autopsia del cadáver que se encuentra frente al Supremo, debido a los protocolos de seguridad que requiere la posibilidad de que aún cuente con artefactos explosivos.Según declaraciones de testigos al diario Correio Braziliense, Luiz murió tras lanzar explosivos contra la estatua de la Justicia situada frente al edificio del Supremo, porque uno de los artefactos le habría impactado al rebotar.

https://noticiaslatam.lat/20241112/brasil-desplegara-a-9000-militares-para-la-cumbre-del-g20-en-rio-de-janeiro-1158984391.html

brasil

brasilia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, jair bolsonaro, política, brasilia, seguridad