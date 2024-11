https://noticiaslatam.lat/20241114/acusan-a-un-funcionario-de-la-cia-de-filtrar-documentos-clasificados-sobre-israel-1159008680.html

Acusan a un funcionario de la CIA de filtrar documentos clasificados sobre Israel

Acusan a un funcionario de la CIA de filtrar documentos clasificados sobre Israel

De acuerdo con personas cercanas al asunto, citadas por el rotativo estadounidense, el funcionario fue acusado de dos cargos de retención y difusión intencionada de información de defensa nacional, bajo la Ley de Espionaje. Asif W. Rahman fue detenido por el FBI en Camboya y se prevé que comparezca ante un tribunal de Guam este 14 de noviembre.The New York Times señaló que la filtración muestra la preocupación de las autoridades estadounidenses por los planes israelíes y las labores de espionaje de Washington, incluso con sus aliados. Los documentos contienen información "altamente clasificada" y podrían detallar un posible ataque de Tel Aviv contra Teherán, que incluía el tipo de misiles, aviones y otras aeronaves militares que se habrían utilizado.La información reservada está fechada en octubre pasado y fue elaborada por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la cual, detalla el diario, analiza imágenes y datos que obtienen los satélites espía estadounidenses. Además, el organismo realiza labores de apoyo a operaciones clandestinas y militares.Asif W. Rahman laboraba en el extranjero para la CIA y los documentos judiciales indicaban que tenía una "autorización de seguridad de alto secreto" con acceso a información sensible, como suelen tener muchos empleados de la agencia que manejan material reservado, afirmó el medio.El diario reportó que la información circuló el mes pasado en la aplicación Telegram. Funcionarios estadounidenses dijeron desconocer el origen de los documentos clasificados y aseguraron que se encontraban buscando la fuente de la filtración. La CIA no ha emitido comentarios al respecto del caso.

