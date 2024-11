https://noticiaslatam.lat/20241113/conoce-el-j-35a-nuevo-caza-furtivo-chino-que-desafia-al-f-35-de-eeuu--1158964805.html

Conoce el J-35A, nuevo caza furtivo chino que desafía al F-35 de EEUU

Conoce el J-35A, nuevo caza furtivo chino que desafía al F-35 de EEUU

China presentó en la XV Exposición Internacional Aeronáutica y Aeroespacial en Zhuhai su nuevo caza furtivo J-35A.

Entre las principales características del avión se destacan la mejora del sigilo, la informatización y las capacidades de reconocimiento, declaró al Global Times el experto jefe del Instituto de Diseño Aeronáutico de Shenyang de la empresa estatal diseñadora del J-35A, la Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Wang Yongqing.Asimismo, el reciente desarrollo toma en consideración la evolución de los mecanismos de combate aéreo, en relación con los avances tecnológicos y la aparición de nuevas amenazas. Según Wang, el J-35A actúa como un organizador táctico en el campo de batalla, lo que le permite optimizar y potenciar el valor de los recursos disponibles, desempeñando así un papel fundamental en los sistemas del futuro.A la pregunta sobre los aspectos técnicos del J-35A y cómo puede interactuar con otras aeronaves, Wang respondió que este avión desempeña funciones tanto de sigilo como de contra-sigilo. En otras palabras, la misión del avión es ganar y mantener la superioridad aérea, destruir cazas enemigos de cuarta o quinta generación y las fuerzas de defensa aérea desplegadas en tierra y mar, así como interceptar objetivos hostiles aéreos, incluidos cazas, bombarderos y misiles de crucero.El especialista chino subrayó una serie de ventajas que tiene la nueva aeronave.Wang señaló que el desarrollo de la serie J-35 adopta el enfoque de "una plataforma, múltiples tipos" y "doble despliegue aire-mar". Esto implica que se ha reutilizado en gran medida el diseño general y las tecnologías clave, lo que ha permitido no solo una reducción significativa en los costos de producción, sino también una adaptación de las tecnologías existentes.En opinión del analista militar y exdirector de operaciones del Centro Conjunto de Inteligencia del Mando del Pacífico de Estados Unidos, Carl Schuster, el festival aéreo de 2024 pretende enviar "el mensaje de que las fuerzas armadas chinas son iguales a las de EEUU y el resto del mundo occidental".El miembro asociado del think tank Royal United Services Institute, Peter Leighton, señaló que el J-35 entra en servicio casi 10 años después que el F-35 estadounidense. Sin embargo, los avances de China en materia de fabricación hacen que los J-35 sean más económicos de construir que sus costosos homólogos estadounidenses, lo que les da una ventaja en los posibles mercados de exportación.La Exposición Internacional Aeronáutica y Aeroespacial de China es la mayor exposición de las últimas novedades en estas esferas en el país, la cual se celebra cada dos años desde 1996. Este año se realiza desde el 12 hasta el 17 de noviembre. El salón contará con más de 150 expositores extranjeros, casi el doble que en la edición anterior.

