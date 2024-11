https://noticiaslatam.lat/20241113/arzobispo-de-canterbury-renuncia-tras-las-acusaciones-de-presunto-encubrimiento-de-abusos-de-1158980380.html

Arzobispo de Canterbury renuncia tras las acusaciones de presunto encubrimiento de abusos de menores

13.11.2024

A través de una carta, Welby, líder de 85 millones de anglicanos en todo el mundo, anunció su dimisión como arzobispo de Canterbury, tras haber solicitado el permiso del rey Carlos III y debido a que fueron revelados abusos contra menores de edad en campamentos de verano, organizados por la congregación.El máximo representante de la Iglesia de Inglaterra aludió, como una de las razones de su renuncia, al llamado informe Makin, que recientemente reveló que durante décadas esa institución encubrió los violentos abusos físicos y sexuales cometidos por el abogado John Smyth a más de 100 niños y jóvenes."El informe Makin ha sacado a la luz el pacto de silencio mantenido durante tanto tiempo sobre los atroces abusos de John Smyth. Cuando se me informó en 2013 y se me dijo que se había notificado a la policía, creí erróneamente que seguiría una resolución apropiada", dijo.El informe Makin, sobre décadas en las que se cometieron abusos de Smyth en los campamentos, considera que Welby y, en general, las autoridades de la Iglesia de Inglaterra no actuaron adecuadamente cuando supieron por primera vez sobre los casos en 2013."A pesar de los esfuerzos de algunas personas por llamar la atención de las autoridades sobre los abusos, las respuestas de la Iglesia de Inglaterra y de otros fueron totalmente ineficaces y equivalieron a un encubrimiento", expresó Keith Makin, quien actuó como revisor independiente del informe.El arzobispo de Canterbury dijo que espera que su renuncia demuestre la seriedad con la que su iglesia se toma el asunto, y que entiende la necesidad de cambio al interior de la misma."Espero que esta decisión deje clara la seriedad con la que la Iglesia de Inglaterra entiende la necesidad de cambio y nuestro profundo compromiso con la creación de una iglesia más segura. Al dimitir, lo hago con el dolor de todas las víctimas y supervivientes de abusos", escribió Welby.El escándalo en torno a los abusos de John Smyth surgió cuando el pasado 18 de octubre fue publicado el informe Makin, que detalla los abusos contra jóvenes y niños que participaron en campamentos de verano de la Iglesia de Inglaterra."John Smyth fue un terrible abusador de niños y jóvenes. Sus abusos fueron prolíficos, brutales y horribles. Sus víctimas sufrieron traumáticos ataques físicos, sexuales, psicológicos y espirituales. Es imposible exagerar el impacto de esos abusos, que han marcado permanentemente la vida de sus víctimas. La propia familia es víctima de sus abusos", se lee en el informe.De acuerdo con el documento, varios de los niños que participaban en los campamentos fueron golpeados e incluso recibieron latigazos, ordenados por el abogado Smyth. Una de las víctimas, citada en el reporte, relató episodios de violencia que describió como "nada que hubiera experimentado antes en mi vida".

