https://noticiaslatam.lat/20241112/maduro-estoy-de-acuerdo-con-lula-cada-pais-tiene-que-buscar-la-manera-de-resolver-sus-asuntos-1158958166.html

Maduro: "Estoy de acuerdo con Lula, cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos"

Maduro: "Estoy de acuerdo con Lula, cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos"

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló el 11 de noviembre que comparte la opinión de su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva... 12.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-12T04:50+0000

2024-11-12T04:50+0000

2024-11-12T04:50+0000

américa latina

venezuela

brasil

nicolás maduro

luiz inacio lula da silva

intervención

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/01/1158721016_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_7ab1bf35cb16335d47dd1caaa4f808bd.jpg

El mandatario brasileño señaló en una entrevista que Maduro es un asunto de Venezuela y no de Brasil.Al respecto, el presidente venezolano consideró que se trata de una reflexión acertada por parte de su homólogo brasileño."Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula, pudiera decir: punto a favor de Lula", comentó.Las relaciones entre Venezuela y Brasil se mantienen tensas luego de que el excanciller Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del Gobierno de Lula, señaló que ese país no reconoce la reelección de Maduro.Amorim alegó que tal decisión obedece a que el "principio de la transparencia no fue respetado" en las elecciones del 28 de julio pasado.En respuesta, la administración de Maduro llamó a consultas al Encargado de Negocios de Brasil en Caracas, Breno Hermann, y a su embajador en Brasilia, Manuel Vadell.Además, Caracas consideró que el excanciller actúa como un "mensajero" de EEUU.El llamado a consultas de los diplomáticos ocurrió pocos días después de que el Gobierno brasileño vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS, en la cumbre que se llevó a cabo en la ciudad rusa de Kazán.

https://noticiaslatam.lat/20241027/maduro-sentencia-que-nadie-vetara-a-venezuela-tras-su-regreso-de-la-cumbre-de-los-brics-1158568000.html

venezuela

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, brasil, nicolás maduro, luiz inacio lula da silva, intervención