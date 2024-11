https://noticiaslatam.lat/20241112/fiscal-de-venezuela-niega-que-detenidos-por-violencia-tras-elecciones-sean-presos-politicos-1158956154.html

Fiscal de Venezuela niega que detenidos por violencia tras elecciones sean presos políticos

Fiscal de Venezuela niega que detenidos por violencia tras elecciones sean presos políticos

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) – El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, aseguró que las personas detenidas por los actos de violencia producidos tras las... 12.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-12T01:42+0000

2024-11-12T01:42+0000

2024-11-12T01:42+0000

américa latina

venezuela

elecciones presidenciales en venezuela (2024)

tarek william saab

maría corina machado

nicolás maduro

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/07/1150302463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_128036710b4635f881527830e8eab5ff.jpg

"Estas personas no son presos políticos, no son presos de conciencia. Lamentablemente, son criminales que se prestaron para acciones terroristas delictivas pagado por los mal llamados comanditos [organizaciones creadas por la dirigente opositora María Corina Machado para captar votos]", expresó Saab este 11 de noviembre en declaraciones ofrecidas desde la sede del Ministerio Público en Caracas. Al respecto, indicó que en los últimos días ha arreciado una campaña que busca mostrar a estos ciudadanos ante la opinión pública internacional como presos políticos. Saab detalló que los actos violentos dejaron una cifra de 28 muertos y más de 1.000 heridos. Además, aseguró que por estos hechos no hay niños detenidos, sino adolescentes y adultos en su mayoría. De igual manera, el fiscal señaló que el Ministerio Público ha garantizado los derechos humanos a los detenidos. Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio, en las cuales el actual mandatario, Nicolás Maduro, obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18% de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La PUD desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que González fue el ganador de las elecciones.

https://noticiaslatam.lat/20240803/el-fraude-que-se-queria-cometer-en-venezuela-fue-el-de-la-voceria-de-edmundo-gonzalez--video-1156594492.html

https://noticiaslatam.lat/20241015/sheinbaum-anuncia-que-mexico-sera-imparcial-ante-resultado-de-elecciones-en-venezuela-1158255588.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, elecciones presidenciales en venezuela (2024), tarek william saab, maría corina machado, nicolás maduro, consejo nacional electoral de venezuela (cne)