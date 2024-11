https://noticiaslatam.lat/20241112/entra-en-erupcion-el-volcan-san-jose-de-mulatos-ubicado-al-norte-de-colombia-1158958465.html

Entra en erupción el volcán San José de Mulatos, ubicado al norte de Colombia

américa latina

colombia

gustavo petro

medioambiente

"Los hechos acaban de ocurrir y el cuerpo de bomberos se dirige al lugar para verificar la situación", confirmó el secretario general de San Pedro de Urabá, Alexánder González, al diario El Colombiano. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en su cuenta de la red social X que se activó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagran) para atender la emergencia. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro aseveró que todo el Gobierno nacional se encuentra en alerta para atender la emergencia. Medios de comunicación reportan que se trata de un volcán de lodo. En tanto, el Servicio Geológico Colombiano precisó que aún no es posible determinar si se trata de una erupción o no, pues se encuentran haciendo las gestiones para ir a verificar en campo. No obstante, la institución reconoció que podría tratarse de uno de los muchos volcanes de este tipo que existen en la zona. "Lo importante, también, es resaltar y recalcar y aclarar es que los volcanes de lodo son muy diferentes a los que hacen erupciones de lava y magma, que son los explosivos y violentos y pueden alcanzar una extensión muy grande, afectando a mucha población y en general al ecosistema", añadió. Asimismo, el experto precisó que los volcanes de esta categoría tienen erupciones muy pequeñas y que, probablemente, lo que se percibe en los videos sea gas metano y lodo.

colombia

