Alto cargo de Rusia advierte que el país no tolerará presencia militar externa en el mar Negro

Alto cargo de Rusia advierte que el país no tolerará presencia militar externa en el mar Negro

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no aceptará presencia naval permanente en el mar Negro por parte de Estados que no tienen acceso a estas aguas, declaró Nikolái... 11.11.2024

"No toleraremos la presencia militar marítima permanente de los países que no tienen acceso al mar Negro, porque viola la Convención de Montreux", recalcó Pátrushev en una entrevista a un periódico ruso.Rusia no permitirá debilitar sus posiciones en el mar Negro y acentuó que está lista para "enfrentar los desafíos y amenazas desde el mar", aseveró.Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, los sistemas de defensa aérea rusa interceptan de una manera regular los vehículos aéreos no tripulados lanzados desde el territorio ucraniano, junto con lanchas no tripuladas que representan una amenaza para barcos de transporte civil rusos en el mar Negro.

