https://noticiaslatam.lat/20241110/sudan-estima-que-rusia-puede-jugar-un-rol-importante-para-dar-fin-al-conflicto-interno-1158918278.html

Sudán estima que Rusia puede jugar un rol importante para dar fin al conflicto interno

Sudán estima que Rusia puede jugar un rol importante para dar fin al conflicto interno

Sputnik Mundo

TERRITORIO FEDERAL DE SIRIUS, RUSIA (Sputnik) — Rusia podría jugar un rol importante para que termine el conflicto en Sudán, sostuvo el viceministro interino... 10.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-10T05:07+0000

2024-11-10T05:07+0000

2024-11-10T05:07+0000

defensa

sudán

política

seguridad

comité internacional de la cruz roja (cicr)

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/02/1147074860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_639db7879165bb57366092cb51da4218.jpg

"Rusia puede desempañar un rol crucial en el fin de la guerra. Sabemos la gran influencia que Rusia tiene ahora en África. Algunos países africanos participan en la guerra del lado contrario. No directamente, sino son mercenarios que vienen de toda África", dijo el viceministro a Sputnik al margen de la primera reunión ministerial del Foro Rusia-África que se lleva a cabo del 9 al 10 de noviembre en el territorio federal de Sirius. En el Foro participan delegaciones oficiales de 54 países de África. Al-Haj señaló que Rusia podría explicar a los países africanos implicados en el conflicto la importancia de mantener la estabilidad, la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras sudanesas. Según el alto cargo, el cese del conflicto es vital no solo para Sudán, sino también para la propia seguridad de los países vecinos y para África en general. Desde el 15 de abril de 2023, el Ejército regular sudanés, liderado por el general Abdel Fattah al Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición, libra combates con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) encabezado por el general Mohamed Hamdan Dagalo. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó de que el prolongado conflicto podría causar brotes de enfermedades y el colapso del sistema sanitario del país. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimó que las víctimas del conflicto en Sudán superaron las 20.000 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, el número de desplazados internos en Sudán es mayor a los 11 millones de habitantes.

https://noticiaslatam.lat/20241104/turquia-pide-establecer-un-alto-al-fuego-en-sudan-1158754344.html

sudán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sudán, política, seguridad, comité internacional de la cruz roja (cicr), 🛡️ zonas de conflicto