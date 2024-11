https://noticiaslatam.lat/20241110/gran-victoria-para-criptodivisas-auguran-una-era-dorada-para-el-bitcoin-por-el-triunfo-de-trump-1158921460.html

"Gran victoria para criptodivisas": auguran una era dorada para el bitcóin por el triunfo de Trump

Con el éxito del republicano Donald Trump en las presidenciales de EEUU, comenzaría una nueva era para las criptodivisas, escribe 'Financial Times' citando a... 10.11.2024, Sputnik Mundo

economía

📈 mercados y finanzas

criptomonedas

bitcóin

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

El éxito del republicano y su regreso a la Casa Blanca es una "época dorada" y una "gran victoria para las criptodivisas", declaró al medio el director ejecutivo (o CEO, forma abreviada de chief executive officer) de Binance, Richard Teng. Según señala el periódico, los ejecutivos de las empresas de criptomonedas se muestran satisfechos por la derrota de los demócratas, que "se mostraron hostiles" hacia los medios digitales de intercambio.El citado medio recuerda que durante su campaña electoral, Trump defendió activamente los beneficios del bitcóin para la economía estadounidense, apoyando la creación de una reserva estratégica del mismo, al tiempo que "muchos de los miembros de su círculo más cercano" también estaban a favor de las criptodivisas.Según el fundador y director ejecutivo del criptogrupo Galaxy Digital, Michael Novogratz, el triunfo del republicano marcó "un día increíblemente importante para la industria de las criptodivisas".En cuanto a la balanza en el Congreso de EEUU, el grupo lobbista Stand With Crypto calcula que actualmente son 284 los representantes que estarían a favor de las criptodivisas, mientras que 132 se postularían en contra.Sin embargo, de acuerdo con el medio, las mayores aspiraciones de los representantes del sector de criptodivisas pasan por cambiar la política de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) tras la hipotética dimisión de su presidente, Gary Gensler, una promesa que Trump hizo en una conferencia sobre el bitcóin en julio."Los candidatos suelen prometer muchas cosas cuando se presentan a las elecciones (...) pero espero que Trump tenga intención de cumplirlas", comentó el fundador de la asesoría de inversiones en criptodivisas Two Prime, Alexander Blume.Aunque las elecciones estadounidenses se hayan celebrado hace relativamente poco y Donald Trump no tome posesión hasta enero de 2025, esta reelección ya ha tenido repercusiones en el sector de las criptomonedas. Por ejemplo, el bitcóin experimentó un crecimiento sin precedentes en los días posteriores a los comicios, batiendo su récord histórico y superando 80.000 dólares por primera vez en la historia el 10 de noviembre. Sin embargo, varios analistas advierten que no se trata del límite del crecimiento, y que el bitcóin seguirá subiendo de precio hasta alcanzar la marca de las seis cifras.

📈 mercados y finanzas, criptomonedas, bitcóin, elecciones presidenciales de eeuu (2024)