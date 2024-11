https://noticiaslatam.lat/20241110/el-canciller-congoleno-destaca-que-rusia-se-mantiene-firme-ante-la-presion-de-occidente-1158925426.html

El canciller congoleño destaca que Rusia "se mantiene firme" ante la presión de Occidente

El canciller congoleño destaca que Rusia "se mantiene firme" ante la presión de Occidente

Sputnik Mundo

Cuba y Rusia demuestran su resistencia y firmeza ante las sanciones occidentales, declaró a Sputnik el ministro de Asuntos Exteriores de la República del...

"Cuba ha estado bajo sanciones desde Matusalén [la persona más longeva de la Biblia], desde el principio de los tiempos, Cuba sigue existiendo", señaló, subrayando cómo las sanciones a menudo no logran debilitar a las naciones firmes.Gakosso también expresó su confianza en la capacidad de Rusia para resistir la presión occidental, destacando que las restricciones impuestas contra el país nunca funcionarán como Occidente quiere.Agregó, al respecto, que muchos africanos "están fascinados" por la capacidad de resistencia del gigante euroasiático ante dichos estragos."Aquí hay un sometido a sanciones injustas durante años, pero que se mantiene firme", puntualizó, añadiendo que la fuerza perdurable de Moscú inspira solidaridad entre las naciones africanas.Asimismo, el ministro de Exteriores de la República del Congo destacó el papel histórico de Rusia en el desarrollo de África, desde el respaldo al proceso de descolonización hasta la formación de profesionales cualificados."Muy al principio, Rusia, [por entonces] la Unión Soviética, se posicionó en contra de este fenómeno [de la colonización], prestando un poderoso apoyo a los países africanos. Y del mismo modo que comerciamos con el país vecino —que es China—, este mismo tipo de relación es la que hemos desarrollado con Rusia. Una relación en la que todos ganan, basada en el respeto mutuo, no en la que uno desprecia a su socio", aclaró el canciller.En cuanto a los antiguos problemas de África relacionados con la explotación de su potencial por Occidente, Gakosso enfatizó que "los africanos habían sido engañados por las potencias occidentales, que no veían en el continente africano más que una fuente de recursos naturales".En este sentido, subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "tiene toda la razón" al estar a favor de la justicia y la igualdad entre las grandes potencias y los países africanos.

