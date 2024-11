https://noticiaslatam.lat/20241109/persisten-los-apagones-en-cuba-pese-a-avances-en-restauracion-de-la-red-electrica-1158891071.html

Persisten los apagones en Cuba pese a avances en restauración de la red eléctrica

LA HABANA (Sputnik) — Varias localidades del oeste y el centro de Cuba siguen este 8 de noviembre sin electricidad pese a la paulatina reconexión del Sistema... 09.11.2024

"Llevamos varios días sin luz, y eso que el ciclón no pasó por aquí", relataron a Sputnik fuentes que viven en la central provincia de Villa Clara, donde los menos afectados igual lidian con apagones de más de 10 horas, con breves intervalos de electricidad. En algunos lugares no hay servicio eléctrico desde la madrugada del 5 de noviembre, a pesar de que los fuertes vientos y aguaceros asociados a los huracanes Oscar y Rafael soplaron a cientos de kilómetros de distancia, y no causaron daños estructurales en el centro del país. De hecho, brigadas de linieros (quienes atienden las líneas de alta tensión) de dicho territorio se movilizaron hacia las zonas más afectadas para tratar de reparar los postes y torres de alto voltaje derribados por vientos que superaron los 185 kilómetros por hora. A su vez, en barrios del centro y de la periferia de La Habana todavía no hay luz ni cobertura de datos móviles para la navegación en Internet, y el Gobierno confirmó que la situación energética es complicada. "Amanecimos en el Consejo de Defensa Nacional chequeando la recuperación. Luego volvimos a Artemisa, provincia más afectada por Rafael. Muy complejo el tema eléctrico allí, también fuertes los impactos en agricultura. Pero el ajetreo de la recuperación ya es palpable", escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en la red social X. Según la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), salvo las provincias de Artemisa y Pinar del Río (oeste), el resto de los territorios de Cuba ya fue enlazado al SEN, y los apagones obedecen a déficit de generación por las causas que ya existían antes de los huracanes (falta de combustible, averías y reparaciones). Las centrales termoeléctricas de Cuba, todas con varias décadas de explotación y obsolescencia tecnológica, comenzaron a funcionar e incrementan su capacidad de generación tras la desconexión del SEN a inicios de semana, cuando el país se alistaba para el ingreso del huracán Rafael, el martes pasado. Por demás, el país está inmerso en labores de recuperación, tras lo cual se espera que sean cuantificados los daños económicos, que se suman a los provocados por el huracán Oscar a finales de octubre, que además dejó saldo de al menos ocho muertos.

