¿Qué le espera al canciller Scholz tras el colapso de la coalición gobernante de Alemania?

¿Qué le espera al canciller Scholz tras el colapso de la coalición gobernante de Alemania?

La coalición gobernante de tres partidos en Alemania se derrumbó después de que el canciller Olaf Scholz destituyera al ministro de Finanzas, Christian Lindner, del Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán). La coalición se encontraba en terreno inestable, en medio de crecientes disputas sobre el gasto y las reformas económicas.¿Por qué despidieron al ministro de Finanzas?Scholz y Lindner no se pusieron de acuerdo sobre un aumento de la ayuda a Ucrania, mientras el déficit presupuestario de 2025 necesita urgentemente ser tapado. El canciller había presentado un "plan integral" al ministro de Finanzas para cerrar el déficit presupuestario estimado en 10.000 millones de euros (10.700 millones de dólares). El plan incluía más endeudamiento estatal para reducir los costos de la energía, rescatar empleos en la asediada industria automotriz alemana, ofrecer exenciones impositivas a las empresas que hicieran inversiones y aumentar el apoyo a Ucrania. Scholz se negó a aceptar otras opciones.El presupuesto de Scholz habría requerido que Lindner rompiera el límite de gasto consagrado en la Constitución, conocido como el freno de la deuda, que restringe el déficit federal al 0,35% del PIB. Por lo cual, rechazó las propuestas de Scholz.El canciller afirmó que Lindner "no mostró ninguna voluntad de implementar ninguna de nuestras propuestas" y que a menudo "había bloqueado leyes de manera inapropiada", recurriendo a "mezquinas tácticas partidistas". Lindner abogó por la moderación financiera, el cumplimiento de normas estrictas de gasto y la reducción de impuestos.Después de su despido, Lindner declaró que Scholz "durante mucho tiempo no reconoció la necesidad de un nuevo despertar económico en nuestro país" y "durante mucho tiempo minimizó las preocupaciones económicas de nuestros ciudadanos".¿Qué pasa después?Scholz, que ahora encabezará un Gobierno minoritario con su Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en alemán) y los Verdes, ha pedido un voto de confianza en su Gobierno, previsto para el 15 de enero. Friedrich Merz, líder del principal partido de oposición, el Partido Unión Demócrata Cristiana, está presionando para que se apruebe una moción de censura inmediata.Si Scholz pierde la votación, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, tendría que disolver el Parlamento y convocar elecciones generales anticipadas dentro de 21 días. Como líder de la oposición, Merz probablemente encabezaría el próximo Gobierno como canciller. Según una encuesta electoral de Politbarometer, el 48% destacó que preferiría que Merz y el Partido Demócrata Cristiano, de centroderecha, encabezaran el Gobierno. Solo el 28% respaldó a Scholz y el 26% a los Verdes, liderados por el ministro de Economía, Robert Habeck. El 14% respaldó a Alice Weidel de Alternativa para Alemania.Merz respaldó el suministro de misiles de crucero Taurus y aviones de combate a Kiev, algo a lo que el Gobierno actual se resistió, insistiendo en que Ucrania "debe ganar". También se describe a sí mismo como un "europeo convencido" y un firme defensor de la Unión Europea.Alemania, el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Kiev después de Estados Unidos, ha estado plagada de problemas desde que se sumó a las sanciones lideradas por Estados Unidos contra Rusia. Las consecuencias llevaron a su economía a una recesión técnica el año pasado, marcada por la desindustrialización y tasas de inflación paralizantes.Según un sondeo de septiembre de Infratest Dimap, el propio canciller Olaf Scholz ha alcanzado un nuevo mínimo de popularidad del 18%.

